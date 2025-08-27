¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¡Ö¸«Éñ¶â¡×¤Ï½Ð¤ë¡©¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÈï³²¤âÈ¯À¸¡Ä¡È¿Í¿È»ö¸Î¡ÉÁý²Ã¤ÇÆü¾ï¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡ÖÊä½þÀ©ÅÙ¡×¤Î¸½¾õ¤Ï
½©ÅÄ¸©ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤À¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢24Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Æ±»Ô¸©Æ»¤Ç¡¢´éÌÌ¤«¤éÎ®·ì¤¹¤ëÃËÀ¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï7·îËö¤Ë¤â70Âå½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤µ¤¨¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²Æ¤ÎÍ¼Êý¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤ËÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ëÀ¼¤ä¡¢½©ÅÄ¸©Ì±¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¡ÖÉÑÈË¤Ë¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬ÄÌÊó¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¯¥Þ¤¬Ä®¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀìÌç¿¦°÷¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½©ÅÄ¸©À¸³è´Ä¶Éô¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥Þ½ÐË×·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ½Â¬¤·¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Ï½Õ¤«¤é¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áø¶ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¾®²°Åù¤Ø¤Î¿¯Æþ¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÅÐ½ÏÁ°¤ÎÇÀºîÊª¤Ø¤Î¿©³²¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ¿È¯¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÈÎà»÷¤·¤¿¾õ¶·¤â³ÆÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡ØÂç¶§ºî¡Ù¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÎÌ½ÐË×¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦Ã¯¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤ÎÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
2023Ç¯¤Ï½©ÅÄ¸©¤Ç3663·ï¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë10·î¤ËÆÍ½Ð¤·¤Æ½ÐË×·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¿ä»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é2¤«·î¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢60ÂåÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿ËÌ½©ÅÄ»Ô¤â¥³ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½©ÅÄ100¥¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬9·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´üÅª¤ËÃæ»ß¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬25Æü¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ø- ½©ÅÄ100¥¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@akita100km) August 25, 2025
ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¿Í¤¬·§¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Þ¤Ç1¥ö·îÄø¤È¤Ê¤êÎý½¬¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö·§ÂÐºö¡×¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê£¿ô¿Í¤Ç¤ÎÎý½¬¤ä¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤¾ì½êÅù¤âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£#½©ÅÄ100¥¥í
¡ÖËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¿Í¤¬·§¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Þ¤Ç1¥ö·îÄø¤È¤Ê¤êÎý½¬¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø·§ÂÐºö¡Ù¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê£¿ô¿Í¤Ç¤ÎÎý½¬¤ä¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤¾ì½êÅù¤âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÂç²ñ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊóÉÑÈ¯¤Ê¤É¤Ç¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤â¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½©ÅÄ¸©¤Ï8·î¤ËµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥³ー¥¹±èÀþ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¯¥Þ½±·âÈï³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÏË¡Åª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯¤Ï½©ÅÄ¸©¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦Ã¯¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´í¸±¤ÊÇ¯¡£ÉÔ¹¬¤Ë¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ç¡¢·§¤Ë¤è¤ë½±·âÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤ËÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸øÅª¤ÊÀ©ÅÙÅù¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÊä½þ¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èï³²ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Æ°ÊªÈï³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¼¸Ë¸©¤Ï¡¢JA¥°¥ëー¥×Ê¼¸Ë¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢Ê¼¸Ë¸©ÇÀ¶È¶¦ºÑÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¡Ê¥·¥«¡¦¥¤¥Î¥·¥·¡Ë¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÀ²È¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤âÂ¿¤¤½©ÅÄ¸©¤Ï¡¢ÌîÀ¸Ä»½Ã¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸©Ì±¤Ë¡¢¸«Éñ¶â¤òµëÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¿ÈÈï³²¤Ï1·ï¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¡¢½ÅÅÙÈï³²¤Ï1·ï¤Ë¤Ä¤20Ëü±ß¡¢»àË´¤Î¾ì¹ç¤Ï1·ï¤Ë¤Ä¤30Ëü±ß¤À¡£
µëÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤ÎÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤À¡£
¡Ê1¡Ë½©ÅÄ¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê2¡ËÈï³²¼Ô¤¬½©ÅÄ¸©Ì±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê3¡Ë2024Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê4¡Ë¿¹ÎÓÃÏ°è³°¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê5¡ËÆÍÈ¯Åª¤ÇÍ½ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¤ä¤«¤ß¤Ä¤¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê30Æü°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¤òÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë
¡Ê6¡Ë¸©¤¬¥¯¥Þ¤Î»ö¸Î¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤³¤ÎÍ×·ï¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§¡¢¡ÖÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¥¯¥ÞÈï³²ËÉ¤°´ðËÜ¤ÎÂÐºö
½©ÅÄ¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤òËÉ¤°¡Ú´ðËÜÂÐºö¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢Æü¾ï¤ÇÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£Îë¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¡¢¥¯¥Þ¤È¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤òÈò¤±¤ë ¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤ä·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥Þ¥À¥¹¡Ê¢¨¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë ¼Ö¸Ë¤äÊªÃÖ¤ÎÈâ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÊÄ¤á¤Æ¤ª¤¯¡Ê¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë ¤â¤·¾®²°Åù¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏµïºÂ¤ê¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â®¤ä¤«¤Ë»ÔÄ®Â¼¤ä·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡Ê¾®²°¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²È²°¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤ÊÊá³ÍÅù¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡Ë
¢¨¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ä¿Í¿È»ö¸Î¾ðÊó¤ò¥Þ¥Ã¥×²½¤·¤Æ¸ø³«¡¦¥áー¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¡¢À¤ÏÀ¤Ç¤Ï¶î½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ËÅÙ¤ÎÈÝÄêÅªÏÀÄ´¤â±Æ¤òÀø¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Ë¶î½ü¤¹¤ì¤Ð¡ÖËü»ö¥ª¥Ã¥±ー¡×¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤ÄÈï³²¤Ë¤¢¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¼«³Ð¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«±Ò¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¡È¶¦Â¸¡É¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë¥¯¥ÞÌäÂê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡þ½©ÅÄ¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Î¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¾ðÊó¡×¡§https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23295