もう告白されているようなもの。男性が無意識にする「大好きアピール」
男性は好きな女性ができると、大好きな気持ちが溢れてしまって、それが行動や仕草として表れることがあります。
そこで今回は、男性が無意識にしてしまう代表的な「大好きアピール」をチェックしてみましょう。
｜会話時の距離が近い
好きな女性のことが常に頭の中にある男性ほど、物理的な距離がそのまま心の距離となって表れてしまうもの。
そのため、好きという気持ちに比例するように、自然と会話時の距離が近くなるでしょう。
｜自分の過去や家族について話題にする
好きな女性のことを知りたいのはもちろんですが、それ以上に男性は好きな女性に「自分のことをもっと知ってほしい」と考えるもの。
そのため、自分の過去や家族について積極的に話題にするでしょう。
ただ楽しく過ごすためだけならしない話題でもあるので、それだけ相手の女性への本気度が高いことがわかります。
｜好きな女性の都合を最優先にする
男性とデートの日程を決めようとするとき、なかなかお互いの都合が合わないことってあるはず。
そんな時、男性が「予定入っているけど調整してみる」などと女性の都合を最優先にしようという姿勢を見せてくれるのは、間違いなく大好きアピールです。
男性からすると自分さえ都合をつければ好きな女性と会えるわけで、「チャンスを逃すまい」と行動します。
もし気になる男性が今回紹介した行動をあなたに見せているなら、もう告白されているようなもの。
関係がさらに前進するように、ぜひ男性への好意を上手にアピールしていきましょうね。
