²ÃÆ£°½ºÚ¡¡¡È½©Àè¼è¤ê¡É»äÉþS¤Ç¡ÖºÇ¶áÄ«µ¯¤¤Æ°ìÈÖ¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¹ðÇò¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÃÆ£°½ºÚ¡Ê37¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËèÄ«°ìÈÖ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ø¤·½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¾¯¤·¤º¤Ä»äÉþ¤¬½©¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢½ë¤¯¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤È°½ºÚ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¶áÄ«µ¯¤¤Æ°ìÈÖ¤Ëº£Æü¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤¿¤Æ¤Æ»æ¤Ë¤«¤¯¤ó¤À¡£¡Êº£Æü¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼Àö¤¦¤È¤«¡£¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤é¾®¤µ¤Ê¡»¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡ª¤¹¤ë¤ÈÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ë¡ª¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªget¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤Îbag¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¡ªÂô»³Æþ¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥é¥¥é¤Ïµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½©¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹ÁÇÅ¨¡×¡Ö½©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö½©¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ä¤ë»öÃ£À®¥á¥â¡¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¡¢¤ä¤ë»ö¥á¥â¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£