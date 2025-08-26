彼が友達を優先する…。“本気の恋”でもそんな状況が起こる「理由」
「今週末は友達と飲みに行くから…」と言われて、胸がチクリとしたこと、ありませんか？「私より友達の方が大事なの？」とモヤモヤするけど、実はそれ＝脈なしサインではないんです。そこで今回は、男性が“本気の恋”でも友情を優先する「理由」について解説します。
友情と恋愛は“別枠”で存在している
女性は「恋人＝一番大事な人」と考えやすいですが、男性の場合は恋愛と友情は競合しません。小さい頃から一緒に過ごした仲間や、悩みを共有してきた友達は“もう一つの居場所”なのです。つまり「彼女より友達」ではなく「どっちも大事」ということになります。友達のことを優先したとしても、決してあなたを軽んじているわけではありません。
「理解してくれる彼女」で信頼度が爆上がり
男性の多くは「彼女なら俺の友情も理解してくれるはず」と無言で期待しているもの。だからこそ、友達付き合いを快く送り出してくれる彼女に対しては「やっぱり信頼できる」と心を開きます。「いいよ、楽しんできて！」と笑顔で送り出すだけで、逆に彼はあなたの存在をより特別に感じるようになるんです。
“私の時間”もちゃんと確保する
理解ばかりだと、あなたが我慢する側になってしまうばかり。だからこそ大事なのが、「私も大切にしてほしい」という意思表示です。例えば、「友達と遊んでくるのはOK！その代わり来週の◯日は空けておいてね」とシンプルに伝えること。彼の自由を尊重しつつ、あなたの存在感もきちんと示すバランス感覚が、長続きする関係をつくる秘訣になります。
彼が友達を優先するのは、決して「恋人を軽視している」わけではなく、友情を大切にする性質の表れ。そこで嫉妬するよりも、「彼には彼の世界がある」と理解しつつ、あなたの気持ちも丁寧に伝えることが大切ですよ。
