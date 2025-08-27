佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。



「雨雲レーダー（午前6時45分現在）」

雨は降っていないところが多いですが、筑後地方に一部、活発な雨雲がかかっています。



「天気図」

一見すると九州は高気圧圏内ですが、北側には北海道付近にある低気圧から前線が伸びています。この前線が南下し九州に接近するため、各地で曇りや雨になりそうです。



「雨雲の予想」

朝は雨が降っていないところも、昼頃には降り出すところがほとんどでしょう。午後は各地で雨が降ったりやんだりで、雷を伴って激しく降る可能性もあります。夜にはやんで、天気が回復するところが多いでしょう。



「洗濯はどうなのか？」

室内干しがおすすめです。雨は降っていない時間帯も、雲が広がるでしょう。洗濯にはあいにくの天気となりそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で34℃、北九州市、久留米市、飯塚市、行橋市、大牟田市で33℃など、季節外れの暑さが続くでしょう。湿度が高いので、一層蒸し暑く感じられそうです。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

木曜日以降も雲が広がりやすい日が続きます。9月が始まる来週月曜日と火曜日は、広い範囲で雨が降る見込みです。