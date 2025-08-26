両想いなら、男性はこう動く！視線・態度・LINEに表れる「サイン」
「好きって伝えていいのかな…」と迷う瞬間、誰にでもありますよね。実は男性も同じように悩んでいて、無意識に本命サインを出していることが多いんです。そこで今回は、両想いの時に男性の視線・態度・LINEに表れる「サイン」を紹介します。
“目が合う回数”は最大のヒント
気づけば彼とよく目が合う…。それは偶然ではありません。脳科学的にも「好意のある相手ほど目で追ってしまう」という傾向が確認されています。特に、目が合った瞬間に軽く笑ってくれる、すぐに逸らさずに見つめるといった仕草を見せるなら、かなりの本命サインです。
自分だけ「特別扱い」されている
友人グループや職場で、彼があなただけに見せる態度はありませんか？ 例えば、意見を真剣に聞いてくれる、冗談を必ず拾って笑ってくれる、困ったときに一番に助けてくれるなど。これは“周囲と違う接し方＝特別扱い”の証拠です。こうした小さな“違い”は両想いでないと見られないものです。
用事がないのに連絡してくる
男性は基本的に目的志向。「わざわざ連絡する」＝「接点を持ちたい」という気持ちの表れと言えます。例えば今日ちょっと面白いもの見たんだ」「この前の話だけどさ…」など、わざわざ話題を引っ張ってきて連絡してくるでしょう。特に夜や休日に送られてくる“どうでもいい連絡”ほど、実は本命サインだったりするのです。
目線、特別扱い、そして意味のない連絡。この３つが揃ったら、彼もあなたと同じ気持ちかも知れません。ぜひ勇気を出して、一歩踏み出してみてくださいね。
