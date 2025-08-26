腰周りが驚くほど変わる！１日10回【理想の細ウエストへ導く】簡単エクササイズ
「なかなか腰周りが細くならない」「下腹や脇腹が気になる」という方におすすめの簡単エクササイズが【ニーアップ】。太ももを引き上げるシンプルな動きで、「腹直筋」や「腹斜筋」などお腹まわりの筋肉に一気にアプローチできるのか魅力です。さらに股関節まわりの柔軟性も高まり、姿勢改善や代謝アップにも効果的なので、“理想の細ウエスト”に近づけます。
ニーアップ
（１）両ひざを立てて座って手を腰の横に置き、重心を後ろに倒して両脚を腹筋に負荷がかかる位置（床から約40度）に上げる
（２）５秒位かけて両ひざを曲げて体に近づけ、続いて５秒位かけて両ひざを伸ばして（１）の位置に戻す
▲両ひざを曲げ伸ばしする際にかかとが床につかないようにしましょう
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。腰周りの印象は毎日の小さな積み重ねで変えられます。ぜひ習慣化して、姿勢もスタイルも整った“理想のくびれウエスト”を手に入れましょうね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞