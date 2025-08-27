

自分なりの生き方のスタンスを持つ

人生にしてもキャリアにしても万人に当てはまる正解やいわゆる成功の方程式のようなものは存在しないことは本連載でも何回も述べている通りである。

言ってしまえば十人十色であり、教科書的な一般解ではなく個々人にとっての正解たる固有解が求められる世界だ。



そうであるがゆえに、自分自身の経験や価値観からくる自分なりの生き方なりのスタンスを持っていることが重要であり、また同様に他人の生き方なりに敬意をもって接することも大切だ。

違いを理解し、認め、共に社会を構成するメンバーとして共存する、ということだ。

なお、当然のことながら、「共存」というくらいだから他人や周囲に迷惑をかけるような行為や生き方を控えることは前提であり、その前提の存在をベースに認め合う、ということだ。

そのような考え方を基に、本連載でも「●●のような生き方や考え方はもちろん本人の自由なので否定するものでは決してないが」や「本人が本当に納得しており、他人に迷惑をかけていない限りはもちろんそれもアリなのだが」というような表現を多く使っている。

とはいえ、生き方やキャリアの方向性を考えるうえでどうしても迷走してしまうというか、どのように考えを整理すればいいのかがわからない、という人も多くいるのも事実であろうから、お節介ながら毎回「参考例」としての私自身の考え方なりを共有させていただいている、ということである。

良質だけど目立たない人生

さて、今回はそんな人生を生きるうえでのポリシーというか指針のようなものを一つ紹介したい。

生きるうえでのポリシーなんていうと小難しく聞こえるが、要は「こんなことを念頭に、人生における判断に迷ったときはその方針にのっとって判断しています」的なことだ。

「High quality and low profile」

私自身はそれを大切に思い、そして人生を生きるうえで重要視している。

「良質だけど目立たない人生」、とでも言おうか。

まずHigh quality。

良質というとなんか高級的なものを想像してしまうかもしれないが、物質的なクオリティの話ではなく、あくまでも「自分が考える幸せの形に近い生き方」のことである。

物質的な充実なんて人生のクオリティとまったく関係がないと思っているし、むしろそういった物に対する執着は人生における壮大な無駄だと思っている。

物質的な充実を過度に求める人は恐らく「今ある幸せに目を向ける」ということができない人なのだろう。

目の前にある幸せや今あるものの価値を大切にし、それを楽しむ工夫をしたほうがよほどいい人生なのだと思う。

さて、話を戻すと、ここでは世間でいいと言われている物に囲まれたり、世間でいいと言われている生き方なりをコピーするのではなく、あくまでも「自分スタンダード」における良質な人生を生きる、ということだ。

「これしかない」という状態を避ける

もちろんそういったことを考えるにはそもそも論として自分にとっての幸せとは何か、反対に言うと自分にとってストレスの少ない状況とはどんな状況なのか、なりを理解しておく必要がある。

例えばストレスの少ない状況とはどんな状況かというと、さまざまな物事において自分にとって現実的な選択肢を複数持てている状況だ。

職業上の選択肢しかり、食べる物の選択肢しかり、大小さまざまだが、多くのことに当てはまる考え方としてはそれで十分であろう。

食べるものや、着る物にしても「これしかない」という状態が継続するとストレスがたまるというのは簡単に想像ができるだろう。

そういった日々の小さなことだけではなく、キャリアオプションを含め人生におけるより大きな物事についても同様なのだと思う。

将来的な職業上の選択肢を複数持てるように、あえて人と違うことに挑戦し、一定の成功をしたらまたあえて新しい環境に飛び込んでリセットしてまた挑戦。

そんなことを繰り返してキャリアアップをしてきたことは本連載でも何度か紹介させていただいた。

そしてその際も「将来的に自分にとって現実的な職業上の選択肢を複数持てること」を重要視し、反対に「これしかない」「これしかできない」ような、つまり職業上の選択肢を狭めるような状況を避けるべく都度進むべき道を選択してきた、としている。

そもそも論としてだが、「仕事をしてその対価としてお金を稼ぐ」のはなぜか、というと生きるうえでの選択肢を増やすためのツールとしてのお金を稼ぐ、という側面もあるだろう。

お金というものは何かを実現するための手段なのだから当たり前の話だ。

いずれにしても、現状の変化なりを目的に行動を起こすか否かは別として、行動として選択しうる選択肢を常に持っている状態が重要、ということだ。

「恒産なくして恒心なし」ではないが、そういった選択肢を有していることが心の安定や現状に邁進できる心の余裕をもたらすのだ。

高級ブランドは不要

さて、次にlow profile。

要は目立たない、ということだ。

SNSの類を一切やってないことは何度も本連載において触れているが、一つの理由はこのlow profileの担保のためだ。

自分の立場を鑑みた際のリスク管理もあるのだが、夜な夜な飲み歩くこともしないし、不特定多数で騒ぐこともない。

着る服もロゴやブランド名がわかるような類は一切着ない。

ユニクロで普段は十分だし、休日にしてもマテリアルの質感が気に入っている某ブランドを着ることもあるが、それはロゴなりがまったくなく、どこの物かもわからないのもお気に入りの理由だ。

ファミリーカーも某国産メーカーのミニバン的なやつだ。

というとたまに「トップシェアメーカーの高級ミニバンですね」とか聞かれるが、まったく違うメーカーの価格も恐らく何分の一かの、しかももう10数年は経過している代物だ。

必要に迫られて車を所有しているが、家族や友人知人との移動の手段としか思っていないので、それで十分であり、そこに高級感は不要だ。

むしろ盗難にでもあったら諸々のスケジュール上も困るし、ぶつけでもしたらそれこそ心が大きくへこむだろう。

そんなスリルは不要だ。

要はプライベートのことなので自分や家族が満足していればそれでよい、という話だ。

自分の人生や持ち物を他人と比べようなんて行為とも無縁なので、楽な人生とも言える。

他人の持ち物には当然興味ないし、何かを持っているまたは持っていない、というような表面上のことなんかで短絡的に人を判断することはもちろんしないし、できないと思う。

そもそも芸能人ではあるまいし、私自身の社会との接点は仕事をする能力を通じてのものであり、その能力が重要なのであって、自分のプライベートや人生を過度に世間にさらすことに価値はないし、むしろマイナスのほうが大きいと思っている。

したがって、目立たず、しかし自分が満足する人生であればそれが一番なのだ。

人生のポリシーを創り上げよう

繰り返しだが、上記はあくまでも一例であり、皆さんも何が重要なのかや、大切にしたい価値観や考え方をベースに、是非自分なりの人生の指針やポリシーを創り上げていってもらいたい。

そしてそういったポリシーを持っていることが、人生やキャリアで迷ったときの判断の指針となり、また将来的な後悔のネタをつぶしよりよい人生を送るための一助となるのである。

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）