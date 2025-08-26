「男運が悪い」って実は錯覚。幸せを呼ぶ“彼氏選び”のルール
「またダメ男を選んじゃった…。私って男運が悪すぎ…」と落ち込んでいませんか？でも、実は“男運が悪い”のは錯覚で、あなたの“彼氏選び”に問題があるのかも。そこで今回は、幸せを呼ぶ“彼氏選び”のルールを紹介します。
外見やノリを優先しない
「イケメンだし優しいし！」で飛びつくと、後から「え、そこ大事じゃない？」とズレに気づくことに…。なので、顔やノリの良さより「会話のテンポが合うか」「価値観をシェアできるか」に注目しましょう。相手をジャッジする前に「私が欲しい関係って何？」をハッキリさせると、男を見る目が変わります。
“お試し期間”を設ける
出会ってすぐに盛り上がりすぎると、見抜く前に恋愛モード一直線。そこでおすすめなのが“観察期間”を設けることです。きちんと約束を守る人か、返信の仕方は雑じゃないか、周囲への態度はどうかなど、小さな行動にこそ人柄が出ます。心の中に「違和感メモ」をストックしておけば、冷静に判断できるでしょう。
友達の直感は意外と当たる
友達の「彼はやめときなよ」って言葉、恋してるときは聞き流しがち。でも第三者の直感ってけっこう当たるんです。さらに、自分の“譲れないルール”（嘘つかない、既読スルー放置しないなど）を周りに宣言してみましょう。ここで対応できない男性は、長期的に見ても合わないはずです。
男運は“運ゲー”じゃありません。自分の彼氏選びの基準を少し調整するだけで、未来は変わります。次の恋は「運が悪かった」じゃなく「自分で掴んだ！」って胸張れる恋にしてくださいね。
