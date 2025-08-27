「世界の歌姫」とNFLのスター選手が永遠の愛を誓い合った。米歌手テイラー・スウィフト（35）が26日（日本時間27日）、米プロフットボールNFLのチーフスでプレーするトラビス・ケルシー（35）と婚約したことをインスタグラムで発表した。

2人が共有するインスタグラムでは、緑の庭園内に白とピンクの花をちりばめ、その中心で2人のショットが収められた。ケルシーは片膝をついてプロポーズ。スウィフトはケルシーの顔を両手でなでるようにして向き合った。コメントでは「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづった。

また、スウィフトの左手薬指には、推定8カラット（約1・6グラム）もの特大ダイヤモンドが輝く婚約指輪も確認されている。米ネットワーク局NBC電子版によれば、オンライン宝石店の特注品だという。専門家の鑑定では、ダイヤモンドだけで40〜80万ドル（約5800万〜約1億1600万円）の評価額だという。

2人の交際は2023年夏からスタート。お互いのコンサートや試合を見に訪れる姿が目撃され、ファン公認の仲となっていた。24年2月には、スウィフトは東京公演翌日にもかかわらず、ケルシーが出場したNFLの王者決定戦スーパーボウル観戦に駆けつけ、熱烈応援する様子が世界中に流された。

スウィフトはグラミー賞で最優秀アルバム賞を史上最多の4回受賞。インスタグラムのフォロワー数は約2億8000万を誇る。

ケルシーはNFLを代表するスター選手。ポジションは守備と攻撃を兼ねるタイトエンド（TE）で、2013年のドラフト3巡目（全体62位）でプロ入り。チーフス一筋、9月に開幕する新シーズンでプロ13年目を向かえる。スーパーボウルには5度出場し、優勝3回。レシーブでの捕球数1004は現役トップで、オールプロ選出4回、プロボウル選出10回など、歴代屈指のTEとして将来的な殿堂入りも有力視されている。