Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ<9828.T>が続伸している。２６日の取引終了後、親会社の神明ホールディングス（神戸市中央区）から、高級魚介類の販売事業を営むゴダック（東京都中央区）及び水産物の卸売業を展開する神戸まるかん（神戸市東灘区）の全株式を１０月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業容拡大への期待から買われているようだ。



海外サプライヤーとの安定的な調達網を持つゴダックと、仕入れ加工を自社工場で行い水産加工品の製造機能を持つ神戸まるかんを完全子会社化することにより、安定的な原材料の調達を図り、新たな商品開発や店舗の加工時間削減の提案などによる店舗オペレーションの効率化を図ることが可能になると判断したという。取得価額は非開示。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としているが、軽微と見込んでいる。



出所：MINKABU PRESS