２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円５８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル安・円高となっている。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４０銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念から一時１４７円１０銭まで軟化したが、その後は同日の東京市場でつけた１４６円９９銭が意識されるかたちで下げ渋った。



前日に発表された７月の米耐久財受注額や８月の米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことから積極的にはドルを売りにくく、この日の東京市場のドル円相場は底堅い動き。時間外取引で米長期金利が小幅ながら上昇していることもドルの下支えとなっているようだ。ただ、トランプ米大統領が解任するとしているクックＦＲＢ理事が異議を唱え、対立が深まっていることから戻りは限定的で、１４７円台半ばでの推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円７３銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS