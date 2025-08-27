¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢Îø¿Í¡¦¥È¥é¥ô¥£¥¹Áª¼ê¤È¤Îº§ÌóÈ¯É½ ¥¥¹À£Á°Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡ÛÊÆ²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡ÊTaylor Swift¡¿35¡Ë¤¬8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝÃæ¤Î¥×¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡ÊTravis Kelce¡¿35¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥ô¥£¥¹¡õ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥¥¹À£Á°Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¶¦Æ±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖYour English teacher and your gym teacher are getting married¡×¤ÈÊó¹ð¡£2¿Í¤¬Æ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢1989Ç¯12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£½Ð¿È¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò14²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ý¥Ã¥×¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢1989Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£½Ð¿È¡£NFL¤Î¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥¨¥ó¥É¡£¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÍ¥¾¡¤ä¥×¥í¥Ü¥¦¥ëÁª½ÐÎò¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ø³«¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£2023Ç¯²Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥ô¥£¥¹¡õ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥¥¹À£Á°Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡õ¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡¢·ëº§È¯É½
¶¦Æ±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖYour English teacher and your gym teacher are getting married¡×¤ÈÊó¹ð¡£2¿Í¤¬Æ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢1989Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£½Ð¿È¡£NFL¤Î¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥¨¥ó¥É¡£¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÍ¥¾¡¤ä¥×¥í¥Ü¥¦¥ëÁª½ÐÎò¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ø³«¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£2023Ç¯²Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û