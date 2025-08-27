◇ア・リーグ エンゼルス―レンジャーズ（2025年8月26日 アーリントン）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が26日（日本時間27日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発。序盤に大量失点するなど、苦しい投球に終始。4回を投げ、今季ワーストの6失点で降板し、7勝目はならなかった。

制球力に苦しんだ。初回、先頭のラングフォードにカウント0―2から四球を与えると1死後、3番・シーガーもカウント0―2から四球。1死一、二塁からガルシアに一塁線を破る二塁打を許し、先制点を失うとその後も適時打、犠飛で計3点を失った。初回だけで37球を投じる、苦しいマウンドとなった。

2回も先頭打者に四球を与えると、9番・ヘルマンに左越えに2点本塁打を被弾。2回で今季ワーストタイとなる5失点を喫した。3回は3者凡退で終えたが、4回無死からヒガシオカにソロ本塁打を許し、今季ワースト失点。最後まで本来の投球を取り戻すことはできなかった。

偉大な先輩を超えたが、うれしさも半減だった。0―5の2回無死、1番・ラングフォードをチェンジアップで空振り三振に仕留め、田中将大（ヤンキース、現巨人）を抜き、日本選手歴代4位となる通算992奪三振を記録。993奪三振にまで伸ばし、次回登板で節目の1000奪三振も視野に入る状態としたが、納得のいかない投球にマウンド上では常に、厳しい表情だった。

前回登板20日（日本時間21日）のレッズ戦では、7回7安打1失点と好投。7勝目こそならなかったが、今季4度目のハイ・クオリティスタートでチームの勝利に貢献した。この試合まで6勝8敗、防御率3.42と安定感を示していたが、この日は持ち味を出すことはできなかった。