倍賞千恵子×木村拓哉出演、映画『TOKYOタクシー』予告編解禁！木村演じるタクシー運転手・浩二が涙するシーンも

倍賞千恵子×木村拓哉出演、山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）の心揺さぶる予告編とメインビジュアルが解禁された。

■映画『TOKYOタクシー』とは

長きにわたり日本映画界で活躍し続け山田監督作品には欠かせない名女優・倍賞千恵子、そして『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉、さらに蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、イ・ジュニョン、笹野高史ら多彩な豪華キャストが集結する『TOKYOタクシー』。

ある日タクシー運転手が乗せたのは、人生の終活に向かうマダム。東京から葉山へと向かいながら、彼女の思い出の地をめぐるうち、彼女の壮絶な人生が明らかになっていく。他人同士だったふたりの人生が交差し、やがて想像もしなかった“奇跡”が訪れる――。

フランスで初登場新作1位を獲得、2023年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマだ。

■「運転手さんの初恋はどんなだったの？」「覚えてませんよ、そんなの」

このたび、すみれ（倍賞千恵子）と浩二（木村拓哉）の人生が交差し動き始める、心揺さぶる予告編と仲睦まじく腕を組むふたりを写し出したメインビジュアル（※メイン写真）が解禁。

予告映像では、タクシー運転手・浩二が、すみれをタクシーに乗せる場面から始まる。

「お客さん、行き先は？」「お伝えしたと思うけど」と、最初はそっけないふたりだったが、会話を重ねるうち次第に心を許し始めたすみれが「運転手さんの初恋はどんなだったの？ お相手はどんな人？」と浩二を質問攻め。「覚えてませんよ、そんなの」と答える浩二に、「あらつまんない、照れてるのね！」と肩をパシッと叩くという、思わずクスッとしてしまうような楽しい掛け合いが映し出される。

そんなすみれの依頼は、神奈川・葉山にある高齢者施設まで送り届けてもらうことだが、東京の見納めにいくつか寄ってみたいところがあると浩二に伝える。思い出の地を巡りながら、彼女は自らの過去を語り、その壮絶な人生が明らかになっていく――。

映像中盤には、若き日のすみれ（蒼井優）が「二度とこんなことさせないから！」と泣きながら子どもを抱きしめる姿や、裁判所の証言台に毅然とした表情で立つ回想シーンも。果たして、かつてすみれに起こった出来事とは…。

そして浩二の、「今生きているから、この景色を見ることができるんです。死ななくてよかったんだ、すみれさんは。」という言葉に「そうね。あなたにも会えたんだものね」と返すすみれ。タクシー運転手と乗客という他人同士の関係から、タクシーの旅を通じ深く心が通いあったように感じられる。

ラストに印象的に映し出されるのは、浩二がタクシーの中で涙するシーン。溢れ出す涙を拭う浩二の、様々な感情が入り混じった表情に、思わず心を掴まれ物語へ引き込まれてしまう予告となっている。

浩二の涙の理由、そして旅の最後に待ち受ける“奇跡”を、ぜひスクリーンで確かめよう。

併せて解禁となったメインビジュアルは、鮮やかな夕日を背に腕を組んで歩く、ふたりの穏やかな笑顔が印象的な仕上がり。会話を交わすうち思わず笑みが溢れた、楽しいひとときを切り取ったビジュアルとなっており、他人同士だったふたりが、旅を通し、いかに心を通わせ絆が生まれていったのか、その展開にも期待が高まる。

■映画『TOKYOタクシー』本予告

■山田組の常連を含む、追加キャスト発表

また、追加キャストも解禁。若きの日のすみれが、ある事件で証言台に立つ際の裁判官を、今回、山田監督作品に初出演となるマキタスポーツ、すみれが向かう高齢者施設のスタッフ役には『こんにちは、母さん』など山田組に多数出演している北山雅康、すみれの息子・勇役を現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公・柳井嵩の幼少期を演じた木村優来、さらにすみれと浩二が食事をするレストランで居合わせた客役に『学校III』以降、山田組の常連で『キネマの神様』以来の出演となる小林稔侍が本作の脇を固め、物語に深みを与える。

すみれと浩二の旅、そしてふたりの人生に彼らがどう関わっていくのかにも注目だ。

■映画情報

『TOKYOタクシー』

11月21日（金）全国ロードショー

出演：倍賞千恵子 木村拓哉

蒼井優 迫田孝也 優香 中島瑠菜

神野三鈴 イ・ジュニョン マキタスポーツ 北山雅康 木村優来

小林稔侍 笹野高史監督：山田洋次

脚本：山田洋次 朝原雄三

原作：映画『パリタクシー』（監督 クリスチャン・カリオン）

配給：松竹

(C)2025映画「TOKYOタクシー」製作委員会

■関連サイト

『TOKYOタクシー』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/