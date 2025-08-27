VANLINKS株式会社は、NANLITEブランドの小型LEDライトを8月27日（水）に発売する。ハンディサイズの「pico」と、スマートフォン用リングライト「lumo」の2製品。

pico

マグネットで固定できるバッテリー内蔵式の小型RGBWフルカラーライト。設置の自由度が高いという。出力は4W。

カラーバリエーションとして、ミッドナイトブルーとミントブルーを用意する。

正確な照明と繊細な白色光が得られるという「Nebula C4ライトエンジン」を搭載。2,700K～7,500Kの範囲で色温度が調節できるほか、グリーン/マゼンタ補正にも対応。付属のマグネット式ディフューザーも利用できる。

1/4インチネジ穴を備え、三脚などへの装着に対応。カメラに取り付けるためのコールドシューアダプターも付属する。

給電はUSB Type-Cに対応。

撮影を演出する14種類の特殊エフェクトを搭載。本体操作のほか、アプリ「NANLINK APP」による制御に対応する。

ミッドナイトブルー

ミントブルー

lumo

出力：4W 輝度：334lux（1m、5,600K） CCT：2,700K～7,500K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均95 特殊効果：14種類 制御方式：本体操作、NANLINK APP 外形寸法：67.3×71.6×33.7mm 重量：130g（灯体） 価格：8,250円

MagSafeを搭載したスマートフォン用のLEDリングライト。付属のマグネットを使用して、MagSafe非対応の旧型iPhoneやAndroid端末でも利用できる。

カラーバリエーションはポーラーブラック、ミントブルー。

明るさを4段階の調節可能。色温度を3,200K、4,300K、5,600Kから設定できる。

LEDライトとしてだけでなく、スタンドやグリップとしても利用できる3Way設計を採用。折り畳み式で、コンパクトに持ち運びできる。

内蔵バッテリーにより、最大5時間30分の連続使用が可能。

ポーラーブラック

ミントブルー

明るさ：4段階（0％、15％、33％、100％） CCT：3,200K、4,300K、5,600K 輝度：6lux（1m、5,600K） CRI：平均97 TLCI：平均98 照射角：120° バッテリー持続時間：1時間15分（明るさ100％）、3時間（明るさ33％）、5時間30分（明るさ15％） 外形寸法：68.4×65.2×14mm 重量：63g 価格：9,900円