サウサンプトン松木玖生が初ゴール、ペナルティエリア前から左足ミドル

カラバオカップ2回戦が現地時間8月26日に各地で行われ、MF松木玖生の所属するイングランド2部サウサンプトンはノリッジ・シティと対戦して3-0で勝利した。

松木はこの試合に後半18分から出場して、ミドルシュートで加入後初ゴールを決めた。

松木が投入されたのは、サウサンプトンが2点目を挙げた直後だった。後半18分にチームの2点目を決めたMFライアン・フレイザーとの交代でピッチに立った松木は、後半36分にMFマス・ローアスリウからパスを受けると、右から中央へボールを運び、ペナルティエリア前から左足でミドルシュートを放つ。約20メートルの距離からゴール右上に決まり、チームの勝利を決定づける3点目を挙げた。

欧州初挑戦となった昨季はトルコ1部ギョズテペへレンタル移籍していた松木は、今季よりサウサンプトンに復帰。シーズン3試合目の出場となったノリッジ戦で初ゴールを挙げて、今後のレギュラー定着に向けてアピールした。

サウサンプトンはSNSで松木の加入後初ゴールの動画を公開し、「シュートのパワー」という文字に100点の絵文字を付けた。ファンからも「オーマイガッド」「ナイスゴール」「松木選手らしい左足一閃のナイスゴール」「（サウサンプトンが）こんなゴールを最後に決めたのはいつだ！ 美しい！」「スタメン起用を！」「なんて一撃だ」「フッキのようだ」と、強烈なミドルシュートでの初ゴールを祝福する声が集まった。（FOOTBALL ZONE編集部）