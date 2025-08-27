「雰囲気ちがう」ミセス大森元貴の最新自撮りショットが話題。流し前髪×メガネで伏し目がちに微笑む姿に「破壊力ありすぎ」「直視できない」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。自撮りショットを公開し、「いつもと雰囲気がちがう」と話題を集めている。
■大森元貴のシャープなフェイスラインが際立つ自撮りショット
大森はチェキフィルターを使用した2枚の写真を投稿。1枚目は長めの前髪を片目が隠れるように流し、細フレームの丸メガネをかけた大森がやや伏し目がちに微笑んだ、まぶたのほくろまでよく見えるアップショット。
そして2枚目はカメラ目線の自撮りショットで、画像自体を小さくしている。どちらもシャープなフェイスラインが印象的だ。
ファンからは「いつもと雰囲気ちがう」「誰かと思った」「新しい大森元貴を見ちゃった感ある」「破壊力やばい」「ビジュ良すぎて無理」「直視できない」「メガネ大森元貴は安定に激イケ」など、多くの反響が寄せられている。
大森元貴のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/