「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子（４２）が、メイクした近影をアップした。

２７日までに更新したインスタグラムで「昨夜は東京８５４くるめラ【美奈子の自分時間】にたくさんのメッセージありがとうございました！」とラジオ番組での姿を掲載。「ラジオの前にはちょこっとだけＹｏｕＴｕｂｅでゲリラ生配信もしちゃいました（しかも真っ暗な中で…笑）これは恒例になりつつありますわたしの中で笑 それなのにたくさんの方が見にきてくれて、本当にうれしかったです」とファンに感謝し、「今日も暑いから、みんな体調には気をつけてね〜」と呼びかけた。

ぱっちり二重まぶたで赤のＴシャツを着用。肌もきれいでフォロワーは「美奈子さん可愛い」「美奈ちゃん可愛くなってる」「赤似合うー」「みなちゃん痩せましたね」などの感想を寄せていた。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚した。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母に。長女と次女は出産し、すでに孫がいる。かつてはＳＮＳで体重８２キロと公表。その後に１週間で５・３キロ減量した姿などをアップし、激変ぶりが反響を呼んだ。