Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡¥é¥áÆþ¤ê¤Ç¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¡¡¡Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Æ¥Ë¥¹
¢¡¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê£²£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡£±²óÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿£²£°£±£¸¡¢£²£°Ç¯Í¥¾¡¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²£´°Ì¡¢Âè£²£³¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¿·¥¦¥§¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤À¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ¬¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿È±Î±¤á¤âÆ±¿§¤Ç¥é¥áÆþ¤ê¡£¥·¥å¡¼¥º¤âÆ±¿§¤Ç¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¾ï¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤âÇÉ¼êÇÉ¼ê¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤À¡£È±Î±¤á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤ï¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¡×¤È´î¤ó¤À¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¿§¤Ç¥é¥á¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¿Í·Á¤ò¤Ö¤é²¼¤²¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï±©¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥§¥¢¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬°ÂÄê¤·¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£