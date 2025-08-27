映画『ブラック・ショーマン』完成披露 福山雅治が生瀬勝久の一言に「本当に助けられました」
俳優の福山雅治、有村架純、生瀬勝久らが8月26日、東京都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』の完成披露舞台あいさつに出席した。福山は撮影中にNGを重ねて窮地に陥った際、生瀬の言葉に救われたと明かし、「本当に助けられました」と感謝を述べた。
本作は、ベストセラー作家・東野圭吾の小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』を映画化したミステリーエンターテインメントである。福山は、元マジシャンで金に汚く、嘘を息を吐くようにつく型破りな主人公・神尾武史を演じている。
福山は「CGに頼らないリアルなマジックパフォーマンスが見どころ」と語り、そのこだわりのシーンで苦労があったと打ち明けた。「実は生瀬さんに本当に申し訳ないことをしたんです」と切り出し、火を使う場面でNGが続いたエピソードを披露した。
「室内リハーサルでは成功していたのですが、本番は屋外で……。何十テイクも繰り返しました」と振り返った。そのシーンは、生瀬が6行から8行に及ぶ長いセリフを滑らかに言い切り、福山を追い詰める場面でもあった。NGが続くにつれ現場の空気は重くなり、福山は「本当に申し訳ないです」と繰り返し謝罪したという。
このとき福山を支えたのが、生瀬の一言だった。生瀬は「福山さん、気にしないでください」と声をかけ、「何度もテイクを重ねるごとに、僕のセリフもより自然でなめらかになります。むしろ、ありがとうございます」と続けたという。
会場からは感嘆の声と拍手が起き、福山は「本当に助けられました」と最敬礼で感謝を伝えた。生瀬は照れくさそうに客席の記者へ顔を向け、「どうかここを記事にしてください」と述べ、会場を笑いに包んだ。
なお、イベントには成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、仲村トオル、田中亮監督も登壇した。
▲ （左から）田中亮監督、生瀬勝久、伊藤淳史、岡崎紗絵、成田凌、福山雅治、有村架純
▲ 映画『ブラック・ショーマン』本予告
