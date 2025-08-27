ドジャース戦前に感動の光景「大泣きしちゃう」 大谷翔平も加わり…“敵選手”への粋な演出
レッズ内野手ラックスにリング贈呈
米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でレッズと対戦する。前日の同カードには7-0で勝利。試合前には、昨季までドジャースでプレーしていたレッズのギャビン・ラックス内野手へワールドチャンピオンリングが贈呈され、現地ファンの感動を生んでいた。
スタジアムが感動に包まれた。本塁付近でかつてのチームメイトに迎え入れられたラックスは、フリーマンから黄金のリングを手渡されると左手にはめた。ベッツからは金文字でネームと背番号が記されたユニホームが贈呈。大谷らと共に記念撮影に収まった。
ラックスは昨季、一時は4番を打つなど、世界一に輝いたチームに貢献。今年1月にレッズへトレードされていた。ロバーツ監督をはじめ元同僚らと熱い抱擁を交わしたシーンを公開したドジャース公式Xが、「ドジャースタジアムに戻ってきてくれて嬉しいよ、チャンプ（チャンピオン）」と記すと、現地ファンからもコメントが集まった。
「ラックス、また戻ってきて！」
「フランチャイズがラックスにリング贈呈の小さなセレモニーを開催したのは素晴らしい」
「彼は偉大なドジャース選手だった！」
「何があっても、ギャビンを愛している」
「ラックスがまたドジャースのユニホームを着てくれたらいいのに…。」
「このような光景はいつ見ても素晴らしい」
「なぜ彼を手放したの？？」
「いなくなって一番寂しい選手の1人。彼は偉大な選手になるだろう」
「ああ、大声で泣いちゃうわ」
ラックスはこの日、「5番・DH」で先発出場し、2回に二塁打を放つなど古巣相手に躍動した。
（THE ANSWER編集部）