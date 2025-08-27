トルコの運輸大臣が高速道路で時速２２５キロで走行したとして非難を浴び、自ら警察に通報した。

アブドゥルカディル・ウラルオール運輸インフラ大臣は、現地時間の２４日、自身のＸ（旧ツイッター）アカウントに、高速道路を運転している様子を収めた動画を投稿した。

また、投稿に「民謡とともに走るアンカラ・ニーデ高速道路」と書き添え、「私たちは疲れた時、大統領からインスピレーションを受け、『まだ十分努力していない』と言い聞かせながら再び走り出します」とコメントした。

しかし、この動画に映っていた車の速度が問題となった。ウラルオール大臣自身が運転していた車のメーターには、最高で時速２２５キロと表示されていたのだ。

この投稿には、「制限速度が時速１４０キロの道路で２１０キロはアウトだろう」「交通法に基づけば、一般市民が２２３キロで運転すればどのような罰則を受けるのか」などのコメントが相次いだ。あるユーザーは「この動画をスマホに保存した。今後、スピード違反で罰金を科されたら、裁判所で異議申し立てをし、あなたを前例として使う」と皮肉を込めて投稿した。

これを受け、ウラルオール大臣は再び投稿を行い、「アンカラ・ニーデ高速道路の現状を確認するために運転席に座ったところ、無意識のうちに制限速度を超えてしまった」とし、「この映像については自ら警察に通報した」と説明した。

さらに、自主通報により発行された罰金通知書の写真も公開した。そして、「制限速度を守るのはすべての人の義務であり、交通警察が必要な処罰を下した」とし、「今後はより一層注意して運転する」と伝えた。