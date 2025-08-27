お願い！ 在庫残ってて！（涙）【ダイソー】倍額出してでも欲しい！「スマホグッズ」

スマホは日常生活で常に持ち歩く存在だからこそ、一緒に使うスマホグッズもキュートなものを色々試したい！ そんなおしゃれさんは、ぜひ【ダイソー】を覗いてみて。値段に驚いてしまいそうな手編みのスマホストラップや、スマホケースをデコレーションできる貼り付けパーツなど、ダイソー価格で気軽に試せるハイクオリティなスマホ周辺グッズを紹介します。

クラフト感が大人可愛い花柄の手編みストラップ

【ダイソー】「手編みスマホストラップ」\330（税込）

手編みならではのクラフト感がとってもキュートで、高見えに期待できるスマホストラップ。ブルーをベースにホワイトやイエローの花を編み込んだミサンガのようなデザインは、スマホに取り付けるだけで華やかなアクセントになってくれます。腕にブレスレット感覚で通しておけばスマホの落下予防になり、人混みのなかでもスマホを使いやすくなるはず。

上品なパール調ストラップはアクセサリー感覚で

【ダイソー】「モバイルチェーン（パール調・120cm）」\220（税込）

艶やかに輝くパール調のモチーフをたっぷりと連ねた、クラス感漂うチェーンストラップ。約7mmの大きめの粒が品よく存在感を発揮し、大人コーデにアクセサリー感覚で馴染むアイテムです。フックの部分もゴールドカラーの金具が使われているのがポイント。女性らしくエレガントなストラップは、ちょっとしたお呼ばれコーデにもマッチしそう！

ブタさんパーツでデコレーションしつつ利便性もUP

【ダイソー】「5050 スマホ貼り付けパーツ（ブタさん 2P）」\220（税込）

スマホストラップを取り付けるのに役立つシートも、愛らしいブタさんデザインのものを発見。お尻の部分がスマホケースに挟めるシートになっているほか、貼り付けてスマホケースをデコレーションできるラバー製の顔パーツもセットになっています。見た目の可愛さだけでなく、手元のグリップ役を果たしてくれる一石二鳥のアイテムです。

レジャーシーンでも頼れるビニール製のスマホポーチ

【ダイソー】「スマホショルダーバッグ」\220（税込）

サコッシュ感覚で使えるビニール素材のスマホショルダーバッグ。大きさは12.5cm × 18cmのコンパクトサイズで、スマホやペン・リップなどの小物を1つにすっきりと納められます。突然の雨に降られてもスマホをカバーしやすく、野外のレジャーシーンでも重宝しそう。ショルダーストラップは別売りなので、好みのストラップと組み合わせてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ