【ワシントン＝田中宏幸】米政府は２７日午前０時１分（日本時間午後１時１分）、ウクライナ侵略を続けるロシアからの原油の購入を理由に、インドに対する関税を５０％に引き上げる。

現行２５％の「相互関税」に、２５％分を上乗せする。すでに５０％の関税を発動しているブラジルと並ぶ最高水準となる。

米政府は４月、インドに対して２６％の相互関税を課すと通告。その後、１ポイント引き下げる形で８月から２５％の関税を適用した。

トランプ米大統領は今月６日、インドに対して２５％の追加関税を課す大統領令に署名し、２１日後に発動するとしていた。トランプ政権はインドなどが原油購入を通じてロシアの戦時経済を支えているとみて不満を強めており、ロシア産エネルギーなどを購入する国に「２次関税」を課す方針を示していた。

インドはその後も購入を続けていたとみられる。ベッセント米財務長官は１９日、米ＣＮＢＣのインタビューで、「インドは不当利得を得ている。安価なロシア産原油を購入し、製品として転売する行為は決して許されるものではない」と批判していた。

トランプ政権は、主要な新興国で構成する「ＢＲＩＣＳ」への圧力を強めており、インドやブラジルなど加盟国に高関税を課している。一方、インドは日米豪印４か国による協力枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」の一員でもあり、米印の対立は日本の安全保障にも影響を及ぼす可能性がある。