GLAY・JIRO×LITE・JunIzawaによる異色の新バンド「CONTRASTZ」始動 1stシングル＆アルバムのリリースも決定
GLAYのベーシスト・JIROと、インストロックバンド・LITEのベーシスト・JunIzawaによる新バンド「CONTRASTZ（コントラスツ）」の始動が発表された。あわせて、1stアルバム『CONTRASTZ』を10月29日にリリースすることが決定し、アルバム収録曲より1stシングル「KONTRAST」が先行配信された。
【ライブ写真多数】メンバーのソロショット＆hydeとGLAYの貴重なショットも！
「KONTRAST」は、GLAYの30周年ファイナルドームツアーのオープニング映像にて、JIRO登場シーンのBGMとして使用された楽曲。アルバムに先駆けてのリリースとなった。
「CONTRASTZ」は、長年親交のあるJIROとJunIzawa、ふたりのベーシストがタッグを組んだツインベースバンド。異なる音楽的バックグラウンドをもつ2人の“対比＝コントラスト”を軸に、ジャンルを超えて融合するサウンドと緻密（ちみつ）なリズムが特徴のプロジェクトとなっている。
ジャケットおよびアーティスト写真は、THE FIRST TAKEやGLAYのシングル「Only One, Only You」などを手がけたクリエイター・清水恵介氏が担当。音楽とビジュアルの両面から「CONTRASTZ」の世界観を表現している。
■1stシングル「KONTRAST」
配信開始日：8月27日（水）
■1stアルバム『CONTRASTZ』
発売日：10月29日（水）
収録曲：
・BLESSING
・PIGEON
・UNITE
・YARD
・KONTRAST
・CLOCKWISE
・ALTZ feat. ホリエアツシ（ストレイテナー）
