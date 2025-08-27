名刺を地球上空約250〜500kmの宇宙空間へロケットで打ち上げる！ONE「名刺宇宙旅行」

【ONE】は、名刺を宇宙空間に打ち上げる画期的なサービス「名刺宇宙旅行」において、390名様限定・39,000円(税込)キャンペーンを開始。

ONE「名刺宇宙旅行」

- 価格 ：39,000円(税込)／枚

- 限定 ：先着390名様

- 受付期間 ：2025年8月現在〜12月1日(月) *定員に達し次第終了

- 名刺送付期限：2025年12月19日(必着)

- 名刺サイズ ：90×55mm、重さ1.5g以下の紙製名刺

(紙製以外の素材をお使いの場合はお問い合わせください。)

【ONE】は、名刺を宇宙空間に打ち上げる画期的なサービス「名刺宇宙旅行」において、390名様限定・39,000円(税込)キャンペーンを開始します。

2024年11月には、名刺や企業ロゴを搭載した「第1回 名刺宇宙旅行」プロジェクトを実施し、地球上空約256kmの宇宙空間に名刺を打ち上げることに成功。

無重力空間を旅した名刺は帰還後、証明書と共に額装して参加者のもとへ届けられました。

今回はその第2弾として、より多くの方に宇宙体験を届けるため、限定390名様に向けたスペシャルキャンペーンを実施します。

ロケット打ち上げは2026年4月中を予定しており、お申込み・ご入金がきた方に詳細な日程等を案内します。

無重力空間を旅した名刺と公式証明書(プレミア額装例)

第一回時打ち上げのプリンセス天功様_名刺宇宙旅行証明書

【名刺宇宙旅行とは】

あなたの名刺を、地球上空約250〜500kmの宇宙空間へロケットで打ち上げ、無重力を体験したのち、地球へ帰還させるサービスです。

帰還後は、宇宙渡航証明書とともに額装してご自宅やオフィスへ届けられます。

【サービスの流れ】

1. 名刺をご送付

2. ロケットに搭載し宇宙空間へ打ち上げ(スウェーデン宇宙公社SSC予定)

3. 帰還カプセルにて地球へ戻る

4. 宇宙渡航証明書と共に額装してお届け

名刺宇宙旅行イメージ

名刺宇宙旅行の流れ

