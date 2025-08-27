松木玖生が豪快ミドルで初ゴール！ サウサンプトンは3発快勝でカラバオ杯3回戦進出
サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、同クラブでの初ゴールを記録した。
カラバオ・カップ2回戦が26日に行われ、サウサンプトンは敵地でノリッジ（2部）と対戦。42分にキャメロン・アーチャーが先制点を決めると、62分にはライアン・フレイザーが追加点を挙げ、リードを2点に広げた。
ベンチスタートとなった松木は直後の63分から途中出場を果たすと、81分に右サイドからゴールに向かってドリブルで持ち運ぶと、ペナルティエリア手前25メートルほどの位置から左足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右上に突き刺してダメ押しゴールを決めた。
試合はこのまま3−0で終了し、サウサンプトンがカラバオ・カップ3回戦進出を決めている。なお、今夏にギョズテペ（トルコ）へのレンタル移籍から復帰した松木は、未だ先発出場はないものの、公式戦5試合中3試合に途中出場しており、この試合の得点が同クラブでの初ゴールとなっている。
