“全員再契約”発表のTXT、快進撃が止まらない！新ALが米ビルボードに4週連続チャートイン

TOMORROW X TOGETHERが、米ビルボードチャートで冷めない人気を誇示した。

音楽専門メディア「Billboard」が8月26日（現地時間）に発表した最新チャート（8月30日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」で178位にランクインし、4週連続でチャートインを果たした。

さらに「ワールドアルバム」チャートでは1位を奪還。8月9日付、16日付チャートで2週連続1位を記録したのに続き、最新チャートで再びトップに立ち、その底力を示した。

また「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバムセールス」では、それぞれ前週比2ランク、3ランク上昇し、5位と4位に位置。アルバムの“逆走”人気に支えられ、総合アーティストチャート「Artist 100」でも65位に名を連ねた。

TOMORROW X TOGETHERは去る8月22・23日、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームで4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT：TOMORROW'」の幕開け公演を成功裏に開催した。

5人の少年が「約束された明日」に向かって共に進んでいく物語性と没入感ある演出、デビューアルバムから最新作までを網羅した豊富なセットリスト、そして圧倒的なライブパフォーマンスで“ステージテラー（ステージ＋ストーリーテラーの造語）”という呼称を改めて証明した。特に同公演では、所属事務所BIGHIT MUSICとの再契約を自ら発表し、大きな話題を呼んだ。

今後TXTは、9月9日のサンノゼを皮切りに、12日のロサンゼルス、16日のダラス、21・22日のローズモント、25日のアトランタ、28日のワシントン、10月1・2日のニューアークまで、アメリカ7都市で計9公演を開催する。その後、11月15・16日の埼玉、12月6・7日の愛知、12月27・28日の福岡と、日本3都市での公演を予定している。

