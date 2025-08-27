東京プリンスホテルの秋アフタヌーンティー。洋梨、りんご、かぼちゃなど秋の味覚を贅沢に使ったスイーツ＆セイボリーがずらり
◆東京プリンスホテルの秋アフタヌーンティー。洋梨、りんご、かぼちゃなど秋の味覚を贅沢に使ったスイーツ＆セイボリーがずらり
東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」にて、この秋開催される「Autumn Afternoon Tea」。テーマを『秋をHunting！〜秋の美食を探す旅〜』と題し、洋梨やりんご、さつまいもやかぼちゃなど、秋の味覚をふんだんに盛り込んだスイーツ＆セイボリーをお届けする。スコーンや限定ドリンクにもかぼちゃが使われた、まさに秋色に染まるティーセットをお楽しみに。
期間は、2025年9月22日（月）から11月30日（日）まで。
夏の終わりから秋にかけて、森の木々が黄色に染まる様子を表現したスイーツ
アフタヌーンティースタンドの1段目は、フレッシュな洋梨がアクセントの「キャラメルポワール」、濃厚なかぼちゃの味わいを堪能できる「かぼちゃのチーズケーキ」、サクサクしたパイ生地に紅葉（もみじ）のチュイールをのせた「りんごのタルトタタン」が揃い、まるで森の木々が黄色に染まっていくようなプレートに仕上げられた。
ブラウンをメインにしたスイーツで、さらに秋が深まる自然の移ろいを感じて
2段目には、ビターな味わいがコーヒーを欲する「ほうじ茶とさつまいものロールケーキ」のほか、どんぐりの形をしたかわいらしい「チョコマドレーヌ」や、オレンジ色のチョコレートに包まれカシスクリームとチュイールをあしらった「スイートポテト」が並び、紅葉した森が秋色に深まる自然の移ろいをイメージ。
心も体もほっと温まるセイボリーに、スコーンやドリンクも秋の魅力たっぷり
3段目には、甘酸っぱいフルーツトマトとパティの相性が抜群の「きのこのミニ照り焼きバーガー」や、寒い季節にぴったりな「さつまいものポタージュスープ」など、温かい料理でほっと一息つきたくなるセイボリーが用意されている。
また、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンにはかぼちゃのフレーバーが登場するほか、優しいかぼちゃの風味広がる季節限定ドリンク「かぼちゃの紅茶」も必見。
秋色に染まるスイーツやセイボリーに囲まれながら、優雅な午後のひとときに心癒されて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の表情を見せる緑を望む上質な時間が広がるホテルラウンジ
東京プリンスホテル内、ロビーのような広々とした空間が広がる「ティーサロン ピカケ」。半世紀以上の歴史を胸に、心からくつろげる時間を提供してくれる。おいしいコーヒーや紅茶はもちろん、老舗ホテルの伝統的な洋食や豊富なスイーツもあるので、友達や家族と楽しい食事をしたり、優雅なティータイムを過ごして。
東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」にて、この秋開催される「Autumn Afternoon Tea」。テーマを『秋をHunting！〜秋の美食を探す旅〜』と題し、洋梨やりんご、さつまいもやかぼちゃなど、秋の味覚をふんだんに盛り込んだスイーツ＆セイボリーをお届けする。スコーンや限定ドリンクにもかぼちゃが使われた、まさに秋色に染まるティーセットをお楽しみに。
夏の終わりから秋にかけて、森の木々が黄色に染まる様子を表現したスイーツ
アフタヌーンティースタンドの1段目は、フレッシュな洋梨がアクセントの「キャラメルポワール」、濃厚なかぼちゃの味わいを堪能できる「かぼちゃのチーズケーキ」、サクサクしたパイ生地に紅葉（もみじ）のチュイールをのせた「りんごのタルトタタン」が揃い、まるで森の木々が黄色に染まっていくようなプレートに仕上げられた。
ブラウンをメインにしたスイーツで、さらに秋が深まる自然の移ろいを感じて
2段目には、ビターな味わいがコーヒーを欲する「ほうじ茶とさつまいものロールケーキ」のほか、どんぐりの形をしたかわいらしい「チョコマドレーヌ」や、オレンジ色のチョコレートに包まれカシスクリームとチュイールをあしらった「スイートポテト」が並び、紅葉した森が秋色に深まる自然の移ろいをイメージ。
心も体もほっと温まるセイボリーに、スコーンやドリンクも秋の魅力たっぷり
3段目には、甘酸っぱいフルーツトマトとパティの相性が抜群の「きのこのミニ照り焼きバーガー」や、寒い季節にぴったりな「さつまいものポタージュスープ」など、温かい料理でほっと一息つきたくなるセイボリーが用意されている。
また、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンにはかぼちゃのフレーバーが登場するほか、優しいかぼちゃの風味広がる季節限定ドリンク「かぼちゃの紅茶」も必見。
秋色に染まるスイーツやセイボリーに囲まれながら、優雅な午後のひとときに心癒されて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
四季折々の表情を見せる緑を望む上質な時間が広がるホテルラウンジ
東京プリンスホテル内、ロビーのような広々とした空間が広がる「ティーサロン ピカケ」。半世紀以上の歴史を胸に、心からくつろげる時間を提供してくれる。おいしいコーヒーや紅茶はもちろん、老舗ホテルの伝統的な洋食や豊富なスイーツもあるので、友達や家族と楽しい食事をしたり、優雅なティータイムを過ごして。