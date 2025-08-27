18歳・一ノ瀬瑠菜、海水浴デートでスレンダーボディ披露 『マガジン』表紙＆巻頭グラビア
「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（18）が、27日発売の『週刊少年マガジン』39号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【アザーカット】フレッシュなスレンダーボディを披露した一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動し、圧倒的なルックスとプロポーションで注目を集めている。
そんな“るたん”こと一ノ瀬は、まぶしい日差しの中で海水浴デートしているかのようなグラビアに挑戦。フレッシュなスレンダーボディを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『甘神さんちの縁結び』（内藤マーシー）。
【写真】撮影／藤本和典 スタイリング／melon ヘアメイク／佐藤ありさ コーディネート／福澤卓弥 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）
【アザーカット】フレッシュなスレンダーボディを披露した一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動し、圧倒的なルックスとプロポーションで注目を集めている。
そんな“るたん”こと一ノ瀬は、まぶしい日差しの中で海水浴デートしているかのようなグラビアに挑戦。フレッシュなスレンダーボディを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『甘神さんちの縁結び』（内藤マーシー）。
【写真】撮影／藤本和典 スタイリング／melon ヘアメイク／佐藤ありさ コーディネート／福澤卓弥 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）