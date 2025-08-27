¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¡¢¤ä¤µ¤¤¤È¤ª¼ò¤Ç¡£¡× VOL.01 ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë
¢¡¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¡¢¤ä¤µ¤¤¤È¤ª¼ò¤Ç¡£¡× VOL.01 ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë
Ìë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¤Ç¿Íµ¤¤ÎKANOSALA¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥ì¥·¥Ô¤òËè·î¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¢¡¡Úº£·î¤Î¤ä¤µ¤¤¡Û¥º¥Ã¥¡¼¥Ë
¡Ö¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ô¥ê¿ÉÆÚ¤·¤ã¤Ö¥µ¥é¥À¡×
²Æ¤Ï¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤¬°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢Æü»ý¤Á¤â¡ý¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ËüÇ½ÌîºÚ¡£
¡ÒºàÎÁ¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ó¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë
? ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡Ä1ËÜ¡¡
? Çò¥Í¥®¡Ä5Ñ¡¡
? ¿·À¸Õª¡Ä30g
? ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆù¡Ä100g
? »åÅâ¿É»Ò¡Ä¾¯¡¹¡¡
? ¤«¤ó¤¿¤ó¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸2¡¡
? ¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
? ÇòÎý¤ê¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/3
?¥é¡¼Ìý¡Ä¾¯¡¹
?±ö¡Ê¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¿åÊ¬¤ò½Ð¤¹ÍÑ¡Ë¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
?¼ò¡Ê¤ªÆù¤òè§¤Ç¤ëÍÑ¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡Ú1¡Û¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ò¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇºÙÀÚ¤ê(ÌÍ¾õ) ¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë
¡Ú2¡Û±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¿¡¤¤È¤ë
¡Ú3¡ÛÇò¥Í¥®¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¿·À¸Õª¤ò¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ú4¡Û¤«¤ó¤¿¤ó¿Ý¡¢ÇòÎý¤ê¤´¤Þ¡¢¾ßÌý¤ÈÇò¥Í¥®¤òº®¤¼¤ë
¡Ú5¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢Í¾Ç®¤ÇÆÚÆù¤òè§¤Ç¤ë
¡Ú6¡Û²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë°Ü¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ë
¡Ú7¡Û´ï¤Ë¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢ÆÚÆù¡¢¿·À¸Õª¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¡Ú4¡Û¤È¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë
¢¡KEY POINT
¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤òÌÍ¾õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯1ËÜ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¡ý¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¢ª½Ä¤Ë¥«¥Ã¥È¤ÇÂåÍÑ²Ä¡£
ÌÍ¾õ¤Ë¤·¤¿¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Ë±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åÊ¬¤ò¿¡¤¤È¤ë¡£¿åÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¼ò¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆù¤ò1Ëç¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¡£¼ÑÎ©¤Æ¤º¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢Í¾Ç®¤Ç²ÐÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2¿Í¤¬º£Ìë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¼ò
¥ì¥ô¥¡¥ó¥ô¥£¥ô¥¡¥ó
¡Ö¥·¡¼¥É¥ë ¥¤¥Ê¥º¥Þ 2024¡×
KANOSALA
¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¡È¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¡£NICO¤¬Ä´Íý¡¢ISO¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¡£½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¿©´¶¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥µ¥é¥À¤òÄó°Æ
Ìë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¤Ç¿Íµ¤¤ÎKANOSALA¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥ì¥·¥Ô¤òËè·î¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¢¡¡Úº£·î¤Î¤ä¤µ¤¤¡Û¥º¥Ã¥¡¼¥Ë
¡Ö¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Ô¥ê¿ÉÆÚ¤·¤ã¤Ö¥µ¥é¥À¡×
²Æ¤Ï¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤¬°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢Æü»ý¤Á¤â¡ý¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ËüÇ½ÌîºÚ¡£
? ¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡Ä1ËÜ¡¡
? Çò¥Í¥®¡Ä5Ñ¡¡
? ¿·À¸Õª¡Ä30g
? ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆù¡Ä100g
? »åÅâ¿É»Ò¡Ä¾¯¡¹¡¡
? ¤«¤ó¤¿¤ó¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸2¡¡
? ¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
? ÇòÎý¤ê¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/3
?¥é¡¼Ìý¡Ä¾¯¡¹
?±ö¡Ê¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¿åÊ¬¤ò½Ð¤¹ÍÑ¡Ë¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
?¼ò¡Ê¤ªÆù¤òè§¤Ç¤ëÍÑ¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡Ú1¡Û¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ò¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇºÙÀÚ¤ê(ÌÍ¾õ) ¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë
¡Ú2¡Û±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¿¡¤¤È¤ë
¡Ú3¡ÛÇò¥Í¥®¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¿·À¸Õª¤ò¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ú4¡Û¤«¤ó¤¿¤ó¿Ý¡¢ÇòÎý¤ê¤´¤Þ¡¢¾ßÌý¤ÈÇò¥Í¥®¤òº®¤¼¤ë
¡Ú5¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢Í¾Ç®¤ÇÆÚÆù¤òè§¤Ç¤ë
¡Ú6¡Û²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë°Ü¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ë
¡Ú7¡Û´ï¤Ë¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢ÆÚÆù¡¢¿·À¸Õª¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¡Ú4¡Û¤È¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë
¢¡KEY POINT
¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤òÌÍ¾õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯1ËÜ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¡ý¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¢ª½Ä¤Ë¥«¥Ã¥È¤ÇÂåÍÑ²Ä¡£
ÌÍ¾õ¤Ë¤·¤¿¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Ë±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß²Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åÊ¬¤ò¿¡¤¤È¤ë¡£¿åÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¼ò¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆù¤ò1Ëç¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¡£¼ÑÎ©¤Æ¤º¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢Í¾Ç®¤Ç²ÐÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
2¿Í¤¬º£Ìë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¼ò
¥ì¥ô¥¡¥ó¥ô¥£¥ô¥¡¥ó
¡Ö¥·¡¼¥É¥ë ¥¤¥Ê¥º¥Þ 2024¡×
KANOSALA
¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¡È¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¡£NICO¤¬Ä´Íý¡¢ISO¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¡£½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¿©´¶¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥µ¥é¥À¤òÄó°Æ