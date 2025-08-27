BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」、「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」の商品情報を公開した。発売日や価格は以下の通り。

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」

2026年1月発売予定

価格：5,500円

アニメ「マクロスΔ」に登場した機体をプラモデル化。一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用。HGシリーズならではの組み立てやすさと広い可動域、各形態の洗練されたフォルムを実現。ナイフ2本に加え、パイロットフィギュア２種と美雲・ギンヌメールのフィギュアとマルチドローン型の台座が付属。

・商品ページ

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール」

2026年1月発売予定

価格：770円

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」の航空機モデルとしてのクオリティを追求する専用の「水転写式デカール」が登場。

・商品ページ

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) デラックスセット」

2026年1月発売予定

価格：8,250円

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」本体に加え、美雲・ギンヌメールの「専用水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したデラックスセット。

・商品ページ

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」

2026年3月発売予定

価格：4,730円

アニメ「マクロスF」に登場した機体をプラモデル化。一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用。HGシリーズならではの組み立てやすさと広い可動域、各形態の洗練されたフォルムを実現。ガンポッドに加え、パイロットフィギュア4種とシェリル・ノームのフィギュアが付属。

・商品ページ

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)専用水転写式デカール」

2026年3月発売予定

価格：770円

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」の劇中再現度を追求した専用水転写式デカールが登場

・商品ページ

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)デラックスセット」

2026年3月発売予定

価格：4,730円

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)」本体に加え、シェリル・ノームの「専用水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したデラックスセットも登場。

・商品ページ