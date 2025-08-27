仕事も家庭も忙しく、実家には年に数回帰るだけ。電話越しの母の声はいつも元気で、特に心配はしていなかった金子さん（仮名・57歳）。しかし、久しぶりの帰省で目にしたのは、実家の変わり果てた姿と母親の変化。突然、財産管理や介護への備えが急務に……。今回は、親が元気なうちにしかできない準備とはなにか、CFP（ファイナンシャル・プランナー）の伊藤寛子氏が解説します。

一人暮らしの母親の暮らしぶりに、安心しきっていた息子

都内で働く会社員の金子浩司さん（仮名・57歳）は、結婚を機に都内にマンションを購入し、妻と息子と暮らしています。

地方出身の金子さんは、大学進学と同時に上京しました。一人っ子のため、実家には両親が二人で暮らしていましたが、2年前に父親が病気で他界。以来、83歳の母親は、慣れ親しんだ実家で一人暮らしを続けています。

母は几帳面な性格で、家はいつも整理整頓され、父親が亡くなったあとも料理をまめにこなす暮らしぶりです。近所付き合いも欠かさず、趣味の教室にも通うなど、活動的な毎日を送っているようです。

生活費の面でも、「年金が月15万円あるし、あとはお父さんが残してくれた貯金で十分暮らしていけるから」といわれており、金子さんの助けを必要とされることもありません。

「母は大丈夫、むしろ自分より元気なくらいだ」

金子さんは、そんな母を誇らしくさえ思っていました。仕事や家庭の忙しさもあり、金子さんが実家を訪れるのは年に1〜2回程度。時折かける電話口の母の声はいつも明るくはきはきとしており、「遠くに住んでいても、特に心配はいらない」と安心しきっていたのです。

1年ぶりの帰省、実家と母の姿に感じた「強い違和感」の正体

今年に入ってから仕事と家庭の都合が重なり、帰省のタイミングを逃していました。母に最後に会ったのは、昨年の夏。しばらく間が空いてしまったことを気にかけ、金子さんは久しぶりに一人で実家へ帰省しました。

玄関を開けた瞬間、違和感を覚えました。服や物が散乱し、古新聞や空き缶が放置された室内。リビングのテーブルには未開封の郵便物が山積みになり、冷蔵庫には賞味期限切れの食品が放置されたまま。これまでの几帳面な母の暮らしぶりからは考えられない事態です。

「母さん、どうしたの、これ……？」問いかけても、母は「ちょっと片付けが追いつかなくて」と力なく笑うばかり。

その母自身も、髪は乱れ、着ている服もよれています。身なりに無頓着になっている母の姿に、金子さんは驚きを隠せません。会話のなかでも同じ話を何度も繰り返し、日付や曜日の感覚も曖昧になっているようでした。

心配になった金子さんは、母を地元の病院へ連れて行きました。検査の結果、「軽度認知障害（MCI）」と診断。医師からは、「今後認知症へ進行する可能性が高いため、いまのうちに生活環境の改善と、将来に備えた財産管理の準備をしておくことが望ましいでしょう」と告げられました。

まだ間に合う？ 将来の準備を本人の意思でできる最後のチャンス

電話やメッセージのやり取りだけでは、部屋の荒れや健康状態の変化にはなかなか気づけません。金子さんは、「もっと頻繁に顔を見せていれば……」と悔やみました。認知機能の低下は、数ヵ月の間に生活へ大きく影響を与えることも珍しくないのです。

それでも、軽度認知障害の段階では、「本人の判断能力（意思能力）」はまだ残っていると判断されるのが一般的です。預貯金の引き出しや管理、遺言書の作成、本人の意思による契約、などの行為をすることが可能です。

しかし、認知症に進行すると財産は事実上凍結され、本人の意思で契約ができなくなります。家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」に頼らざるを得ず、時間も費用もかかります。

軽度な認知機能の低下がみられる段階は、将来の準備を本人の意思でできる最後のチャンスです。このタイミングで任意後見契約や家族信託、財産目録作成などを始めるのが理想です。

金子さんも、母親の今後の生活環境と財産管理の仕組みを整えるため、動き出すことにしました。

最大の問題は、親の財産状況を把握できないこと

財産管理の面では、地元の司法書士に相談し、母の判断能力が確かなうちに将来の財産管理を金子さんに任せる「任意後見契約」を公証役場で結ぶことにしました。

しかし、金子さんは母の財産状況をまったく把握していませんでした。両親はお金の話を避けるタイプで、父が亡くなってからも母は「年金で暮らせているから大丈夫」としか言わなかったからです。

金子さんはまず、通帳や印鑑、財産に関わる書類を探し出す作業に追われました。やっと見つけ出した資料も、古い通帳などが混ざっており、判別するのに苦労しました。

親子で通帳や保険証券をひとつひとつ整理し、財産の一覧を作成。不要な口座は解約して資産を一元化し、今後発生しうる介護費用や施設への入居費用を確保するために、定期預金の一部をすぐに動かせる普通預金に移しました。

このように、親子であっても財産の話はタブー視され、元気なうちは話しづらいお金のことを先送りしてしまいがちです。ですが、「まだ元気だから大丈夫」と思い込んでいても、急な変化が訪れる可能性もあります。「介護が必要になったときはどうするか、どうして欲しいか」などの切り口から、親の資産についても触れていけるといいでしょう。

今後、母の生活にはサポートが不可欠です。しかし、金子さんが仕事を辞めて実家に戻るのは現実的ではありません。

そこで、金子さんはまず、地元の地域包括支援センターに相談しました。母親は「自宅で暮らし続けたい」という意思を持っていたため、食事の宅配や家事代行といった在宅サービス、そして安否確認のための見守りサービスを導入し、生活支援の体制を整えました。

金子さん自身も月1回は帰省をして、母親の様子や生活状況を確認することに。これらの対策により、母は住み慣れた家で安心して暮らせるようになり、金子さんも自身の仕事と家庭を守りながら、母を支える体制を築くことができました。

親が元気なうちにすべき「3つの準備」

今回の金子さんのケースは、決して特別なことではありません。親が一人暮らしをしているご家庭であれば、同じようなことがいつ起きても不思議ではないのです。

手遅れにならないためには、親が元気なうちに、親子で将来について話し合い、情報を共有しておくことがなによりも大切です。具体的には、以下の3つの準備を始めましょう。

・資産と契約の棚卸し

通帳・証券・保険・不動産の権利証など親が持つ財産の一覧を作る。不要な口座は解約し、資金を使いやすくまとめておく。

・将来の財産管理

判断能力が低下したときに備え、任意後見契約、家族信託などの制度の利用や遺言書を検討し、「誰が」「どの範囲で」管理するかを決めておく。

・介護への備え

介護が必要になった際に、どこで、どのような支援を受けたいか、費用はどうするか、など親の意向を聞き、家族の考えとすり合わせておく。

こうした備えは、親の生活の安心を守るだけでなく、離れて暮らす家族の心と生活も守ります。自分の親に限ってまだ大丈夫だろう……と、老後のお金や暮らしの話は後回しにしがちです。しかし、その先送りが後々の負担を何倍にもします。

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気なうちに整える」ことが、親子にとって最良のリスク対策になるでしょう。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）