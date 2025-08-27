ガールズグループIVE（アイブ）のGAEUL（ガウル）が、新曲「XOXZ」の意味を明かした。

25日に韓国のYouTube（ユーチューブ）トーク番組に出演。同日発売されたIVE4枚目のミニアルバム「IVE SECRET」のタイトル曲「XOXZ」の意味を説明した。一風変わったタイトルに、司会者の歌手ジョン・パクが「キス＆ハグを意味する『XO』と、アルファベットの最後の文字である『Z』が加わり『最初から最後まであなたを望む』という意味のようだ」と解釈すると、GAEULは「睡眠状態を表現する時に使う『Z』を活用して『愛してる、おやすみ。夢の中で会おう』という意味です」と説明した。

また好きなラッパーを聞かれると「2NE1のCL先輩」と答えた。さらにプライベートのことを聞かれ「デパートのフードコートで、1人ご飯を食べるのが好き。周りの誰も気づかない。1人ご飯で火鍋を食べたこともある」と話した。

GAEULは「XOXZは、善と悪が共存するコンセプト。ある意味天使のようでキューピッドのように見えるが、実はデビルだったり」と伝えた。