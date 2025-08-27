◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―メンフィス（２６日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、４回途中で７５球を投げて、５安打３失点、４奪三振、２四球で降板した。最速は９８・８マイル（約１５９・０キロ）だった。マイナー３登板の防御率は７・００となった。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、メジャー復帰へ向けてリハビリを続けている朗希。この日は中５日で３度目のマイナー登板だった。４番打者以外８人の左打者を並べた打線に対し、初回はいきなり先頭打者に４球連続直球がボールとなって四球。続く打者に右前安打を浴びて無死一、三塁のピンチを迎えると、３番打者は低めのスプリットで空振り三振を奪ったが、唯一の右打者のジョーダンに右犠飛を許して先取点を献上した。初回は２１球を投げて、ストライクは１１球と制球に苦しんだ。

同点となった２回も先頭打者にスプリットをはじき返されて無死一塁。続く打者は遊ゴロに打ち取り、１死一塁で今季メジャー経験もあるシアニからは内角低めのスプリットで空振り三振を奪った。２死一塁でカウント１―１となり、３球目を投じる前に一塁走者が飛び出し、朗希は冷静に二塁へ送球してタッチアウト。２回は１５球を投げて１０球がストライクと落ち着いた投球を見せた。

３回は先頭打者をスプリットで中飛。１死走者なしで２巡目の対戦となった１番打者には、この試合で初めて直球で空振りを奪い、左飛に打ち取った。続く打者も左飛に打ち取って３者凡退。４回は先頭に３球連続ボールだったが、カウントを立て直して外角低めの直球で見逃し三振。続く打者には復帰後最速となる９８・８マイル（約１５９・０キロ）をマークし、２者連続三振となる空振り三振を奪った。２死走者なしから９球粘られて中前安打を許すと、続く打者には初球で左前安打を浴びて２死一、三塁となると、続く打者にも初球で中前適時打を浴びて、３球連続安打を許して初回以来の失点。２死一、二塁ではフルカウントから四球で満塁のピンチを迎えて降板し、救援投手が押し出し死球を与えたため、失点は「３」が記録された。

復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点。最速は９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりだったが、試合後には「まず健康面で不安なく投げられて、そこは良かった」とホッとしたように振り返っていた。

２度目の登板は中５日で２０日（同２１日）の敵地・タコマ戦。出力アップをテーマに臨んだ先発で４回途中６０球で３安打２失点で２三振、最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）をマークし、「１００マイル（約１６１キロ）を投げられる能力はあると思う。まだできていないことがある」とうなずいていた。

ロバーツ監督は朗希のメジャー復帰について「前回の登板は初登板よりもよかったと聞いている。前向きな要素はあった。まだ完全ではないが、（復帰に）近づいている。最も自信を与えるのは結果。だから前回の登板はいい兆候だ。現状の先発投手陣の状況を考えると、もう１試合（リハビリ登板が）必要だと思う」と説明。この試合を含めても最低２試合の登板が必要であることを明かしていた。ドジャースは現状で先発陣が山本、大谷、カーショー、グラスノー、スネル、シーハンと６人がそろっている。