Bowers & Wilkinsは、8月27日～9月2日に、日本橋三越本店 本館1階ステージにてポップアップイベント「The World of Bowers & Wilkins」を実施する。最上級シリーズ「800 Series Diamond」から「801 D4」、「804 D4」、「805 D4」をピックアップして展示。マランツのハイエンド・コンポーネントと組み合わせたステレオ、および4chのサラウンドシステムでのデモを体験できる。

コンパクトなブックシェルフ・スピーカー「707 S3」にデノンのネットワークCDレシーバーを組み合わせた手軽なシステムや、ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」も試せる。

ワイヤレスヘッドフォン「Px8」、「Px7 S3」、「Px7 S2e」と、完全ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン「Pi8」、「Pi6」も体験可能。McLarenとのコラボ製品「Px8 McLaren Edition」、「Pi8 McLaren Edition」も用意している。

会期中は、Bowers & Wilkins製品に精通したスタッフが常駐。イベントのために特別にセレクトしたプレイリストも用意。800 Series Diamondの特徴を分かりやすく説明してくれる。その他の製品のご説明や、自宅に最適なシステムの提案も行なうという。

展示スペースでは、ドイツを代表する高級家具ブランドROLF BENZ(ロルフベンツ)が協力。エレガントかつ機能的なソファ「MERA」や、コンパクトなアームチェア「562」など厳選された家具でインテリアをコーディネートしている。