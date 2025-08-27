¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿70¼þÇ¯¡Ö¤¿¤Þ¤´¤ò³ä¤é¤º¤ËÍî¤È¤»¤ëºÇ¹â¤Î¹â¤µ¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â»î¤ß¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö70¤ÎÄ©Àï¡×È¯É½
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ï27Æü¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â»î¤ß¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö70¤ÎÄ©Àï¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1955Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÀé¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã¤¤ÎµÏ¿¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¼Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¡¢1Ê¬13ÉÃ¤ÇÁöÇË¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡ª¼ÖÂÎ¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«34¥»¥ó¥Á¤À¤±¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸«»ö¡¢Ãó¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¾®³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤âÀ¤³¦¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Î¾®³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï1Ê¬´Ö¤ÎÆìÄ·¤Ó¡£
¤½¤Î²ó¿ô¤Ï225²ó¤ÇÆ²¡¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò·Ú²÷¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¡¢¤Ê¤ó¤È30¿Í¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤ò³ä¤é¤º¤ËÍî¤È¤»¤ëºÇ¹â¤Î¹â¤µ¡×
¡Ö¤É¤ì¤À¤±±ó¤¯¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡Ö1Ê¬´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡×
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎºÇÄ¹¥×¥ì¡¼¡×
¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ©Àï²ÄÇ½¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊµÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥³¡¼¥º¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÌ¤Ä©ÀïµÏ¿¤Ë¤¼¤ÒÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¡Ë