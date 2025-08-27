ÐÇ¶µÂç¡¦ÀÖÌÚÀ²ºÈ¡¡¹â¹»Æ±´ü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àº£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯Åê¼ê¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæÌÜ»Ø¤¹190¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¡ª¡¡¼«¿®ÆÀ¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¡ÖÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¤·¤Æ¤³¤¤¡×¡Ú2025Ç¯ÃíÌÜÁª¼ê¥ê¥¹¥È¡¡Âç³ØÌîµå¡¡Åê¼ê¡Û
µþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç4µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡Ãæ¤ÎÐÇ¶µÂç¤Ë¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î¹¥Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ÀÖÌÚÀ²ºÈÅê¼ê(4Ç¯¡¦Å·Íý)¡£¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»15¾¡(3ÇÔ)¡¢4Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤À¡£ÀÖÌÚ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Ë¤¢¤ëÐÇ¶µÂç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£(¼èºà¡¦Ê¸¡¡MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶â»³Àô)
¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¹â¹»Ìîµå¤ò½ª¤¨¤ë
º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆNPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å·Íý¹â¹»1Ç¯»þ¡¢¿ÈÄ¹¤Î¿¤Ó¤ËÂÐ¤·¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¹øÄË¤òÈ¯¾É¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÃ£¹§ÂÀ(ÆüËÜ¥Ï¥à¥É¥é¥Õ¥È1°Ì)¤¬¥×¥íÃíÌÜ¤ÈÁû¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÖÌÚ¤Ï3Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤éËþÂ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖÃ£¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤Ï²¿²ó¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ù¤·¤µ¤è¤ê¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¤è¤Ê¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÀÖÌÚ¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Âç³Ø¤ÇºÍÇ½³«²Ö¡¡µåÂ®153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯
ÐÇ¶µÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¹øÄË¤¬¼£¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë³«²Ö¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶´°¹ÔÁí´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÀ³Ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÀÖÌÚ¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï130¥¥íÂæ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
µîÇ¯11·î¡¢ÀÖÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤¬¤¦¤Þ¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âçºå¾¦¶ÈÂç¤È¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡¦´ØÀ¾ÃÏ¶èÂè2ÂåÉ½·èÄêÀï¡£6ÂÐ5¡¢ÐÇ¶µÂç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢2»à2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿4ÈÖÅÏÉôÀ»Ìï¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¤À¤Ã¤¿¤é¾¡Éé¤·¤Æ¤³¤¤¡×
¡Ö¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç(Ô¢Í§·ò°ì)´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¿½¹ð·É±ó¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯ÅÏÉô¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ï¾¡Éé¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÏÉôÁª¼ê¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡Ø¤Þ¤º¤¤¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂÐÀï¤Ç°ìÈé¤à¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤É¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤¬Íè¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÏÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
9·î1Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï155¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÅê¤²¤¿¤é»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÊÑ²½µå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¡×¤È¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤Î½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿ÀÖÌÚ¡£¡Ö½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢´ØÀ¾Âè°ìÂåÉ½¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÃ£¤ÈÆ±¤¸NPB¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Ã£¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ã£¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡½¡½
¡Ö8¿Í·»Äï¤Î5ÈÖÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤«¤éÎÀ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Éã¿Æ¤ÏÊ¡°æ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÃ£¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£ÀÖÌÚ¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÅêµå¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¢¡ÀÖÌÚÀ²ºÈ¡Ê¤¢¤«¤®¡¦¤»¤¤¤ä¡Ë
2003Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡¡190Ñ86Ô¡¡±¦Åê±¦ÂÇ
»°¸¶ÂæÃæ(Âçºå¶¹»³¥Ü¡¼¥¤¥º)¡ÁÅ·Íý¹â¡£
Å·Íý¹â»þÂå¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÅÐÈÄ¤Ï3Ç¯½Õ¤ÎÆàÎÉ¸©Âç²ñ2»î¹ç¤Î¤ß¡£
Ã£¹§ÂÀ¤È¤Ïº£¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÐÇ¶µÂç¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»15¾¡(3ÇÔ)¡£MVP1²ó(4Ç¯½Õ)¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê1²ó(3Ç¯½©)¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó2²ó(2Ç¯½©¡¢3Ç¯½©)¡£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÄÌ»»20¾¡ÅþÃ£¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡¶â»³Àô¡Ê¤«¤Ê¤ä¤Þ¤¤¤º¤ß¡Ë
MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£1982Ç¯6·î5ÆüÀ¸¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô½Ð¿È¡£¡¡
Ìîµå¤ÈB¡Çz¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡£
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼óÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°2Éô¤ÇÄÌ»»11¾¡(8ÇÔ)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÚÌîµå¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¼èºà¸åµ¡Û
¹â¹»»þÂå¤Ï¹øÄË¤ÇËþÂ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¡£¤Ç¤â¤½¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤»¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î½©¤Ë¤¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖEPIC DAY¡×¡£
¢¨¡ÖÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤»¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÄB¡Çz¡ÖEPIC DAY¡×¤Î²Î»ì