波瑠と川栄李奈がW主演を務める10月期のTBS金曜ドラマ『フェイクマミー』に、田中みな実と笠松将が出演することが発表された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

脚本を手がけるのは、原作『フェイク・マミー』の作者である園村。監督は、『海のはじまり』（フジテレビ系）の演出を務め、本作がTBSドラマ初参加となるジョンウンヒが担当する。プロデューサーには、『18／40～ふたりなら夢も恋も～』（TBS系）、『ハロー張りネズミ』（TBS系）の韓哲、『御上先生』（TBS系）、『フェルマーの料理』（TBS系）の中西真央、『海のはじまり』（フジテレビ系）、『いちばんすきな花』（フジテレビ系）の唯野友歩が名を連ねた。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩が出演する。

田中が演じるのは、由緒ある家柄で育った専業主婦の本橋さゆり。いろはと同じ年の息子を持ち、息子の柳和学園小学校への受験を通じて薫とめぐりあうことになる。自身も柳和学園小学校の卒業生であるため、お受験についても事情通だが、穏やかで控えめかつ少し天然なさゆりは周囲の意見に流されやすく、自分の想いを口にすることが苦手。そんな彼女は薫と出会い、少しずつ心を動かされて薫の初めての“ママ友”となっていく。

田中は、2019年に地上波ドラマデビューを果たし、2024年には日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）を含め、3本の地上波GP帯連続ドラマにレギュラー出演。TBS金曜ドラマ枠への出演は、2021年に放送された『最愛』（TBS系）以来2度目となる。

笠松は、薫がかつて勤めていた大手企業の経営者のようだが、詳細は不明の謎に包まれた男を演じる。

2013年の俳優デビュー以来数多くの作品に出演し、2020年には映画『花と雨』で長編映画初主演を果たした笠松。その後、『君と世界が終わる日に』シリーズ（日本テレビ系）やWOWOWと米HBO Maxによる日米合作ドラマ『TOKYOVICE』シリーズ、ディズニープラス スター オリジナルシリーズ『ガンニバル』などに出演。TBS金曜ドラマ枠へのレギュラー出演は本作が初となる。（文＝リアルサウンド編集部）