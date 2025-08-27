約200万円×リッター28キロ超えのトヨタ「シエンタ」 2つの顔を持つホンダ「フリード」 ライバルの違いは？ 比較してみた！

【コンパクトミニバンの代表格！】シエンタとフリードのデザイン・ボディサイズ・燃費などを徹底比較！

コンパクトミニバンの代表的な存在であるトヨタ「シエンタ」とホンダ「フリード」。

コンパクトで運転しやすく、室内空間が広いため、子育て世代などに支持されています。

コンパクトなミニバンの購入を検討する際に、シエンタかフリードで迷う人も多いでしょう。

本記事では、シエンタとフリードの歴史を紹介したうえで、デザイン・ボディサイズ・主要装備・安全装備・パワートレイン・燃費性能・グレード（価格）を比較していきます。どちらにするか迷っている人は、本記事を参考にしてみてください。

●シエンタの歴史

トヨタ「シエンタ」は、2003年から発売されているコンパクトミニバンです。

初代シエンタは2010年に一度生産終了しましたが、2011年にマイナーチェンジモデルを発売。その後、2015年に2代目が発売されました。現行モデルは3代目で、2022年に発売されています。

多くのユーザーに支持されており、「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」が公表している「乗用車ブランド通称名別順位 2025年7月分 」では、新車販売台数9289台で全乗用車（軽自動車及び海外ブランド車は除く）のなかで4位となっています。

トヨタ「シエンタ」

●フリードの歴史

ホンダ「フリード」は、2008年から発売されているホンダ屈指の人気車種です。

2016年に2代目が登場し、2024年にフルモデルチェンジをして3代目が発売されました。

現行モデルもホンダ車のベストセラーとなっており、「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」が公表している「乗用車ブランド通称名別順位 2025年7月分 」では、新車販売台数6572台で全乗用車（軽自動車及び海外ブランド車は除く）のなかで11位となっています。

●デザイン

シエンタは、四角い箱型で丸みを帯びたボディラインが特徴です。角がないため、柔らかい印象で親しみやすいデザインとなっています。

室内空間は開放感があり、コンパクトミニバンとしては、トップクラスの広さです。

室内高が1300mmあるので、小さな子どもであれば、室内で立ったまま着替えを行うこともできます。

一方、フリードはシンプルかつクリーンなデザインが特徴です。

CROSSTARはSUVのようなタフさがあるデザインのため、AIRよりも力強い印象となっています。

室内空間が広く、収納力に優れているため、荷物が多くなりがちな子育て世代からも人気です。

●ボディサイズ

シエンタとフリードのボディサイズは以下の通りです。

【シエンタ】

全長：4260mm

全幅：1695mm

全高：1695mm（2WD）、1715mm（E-Four・ハイブリッド）

室内長：2030mm〜2545mm

室内幅：1530mm

室内高：1300mm

ホイールベース：2750mm

【フリード】

全長：4310mm

全幅：1695mm〜1.720mm

全高：1755mm（2WD）、1780mm（4WD）

室内長：1935mm〜2645mm

室内幅：1470mm

室内高：1190mm〜1280mm

ホイールベース：2740mm

●主要装備・安全装備

シエンタとフリードは、いずれも快適性に優れており、安全装備も充実しています。

以下は、主要装備・安全装備の一部です。

【シエンタ】

グリルモール

ドアサッシュ（センターピラー

Toyota Safety Sense

EBD（電子制動力配分制御）付ABS&ブレーキアシスト

S-VSC

VSC OFFスイッチ

緊急ブレーキシグナル

ヒルスタートアシストコントロール

ドライブスタートコントロール

パワースライドドア予約ロック機能

スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）＆スタートシステム（スマートキー2個） など

【フリード】

Honda SENSING

Honda CONNECT for Gathers＋ナビ装着用 スペシャルパッケージ

7インチTFT液晶メーター

両側パワースライドドア（イージーオープンドアハンドル/タッチセンサー/挟み込み防止機構付

スライドドア・イージークローザー（リア両側）

大型アシストグリップ（リア左右）＋センターピラーアシストグリップ（リア左右

グラブレール（1〜3列目左右）

360度スーパーUV・IRカット パッケージ

フルLEDリアコンビネーションランプ（ストップランプ＆テールランプ

LEDリアライセンスランプ

車速連動間欠／バリアブル間欠フロントワイパー （ミスト機構付） など

●パワートレイン・燃費性能

シエンタとフリードは、それぞれガソリンモデルとハイブリッドモデルを展開しています。

エンジンの型式や種類は以下の通りです。

【シエンタ】

型式：M15A-FKS（ガソリン）、M15A-FXE（ハイブリッド）

種類：直列3気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【フリード】

型式：L15D（ガソリン）、LEB（ハイブリッド）

種類：水冷直列4気筒横置

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

またシエンタとフリードの燃費は以下の通りです。

【シエンタ】

X（2WD・5人乗り）：18.4km／L

X（2WD・7人乗り）：18.3km／L

G（2WD・5人乗り）：18.4km／L

G（2WD・7人乗り）：18.3km／L

Z（2WD・5人乗り）：18.4km／L

Z（2WD・7人乗り）：18.3km／L

HYBRID X（2WD・5人乗り）：28.4km／L

HYBRID X（2WD・7人乗り）：28.0km／L

HYBRID X（E-Four・5人乗り）：24.8km／L

HYBRID X（E-Four・7人乗り）：24.8km／L

HYBRID G（2WD・5人乗り）：28.0km／L

HYBRID G（2WD・7人乗り）：27.6km／L

HYBRID G（E-Four・5人乗り）：24.8km／L

HYBRID G（E-Four・7人乗り）：24.8km／L

HYBRID Z（2WD・5人乗り）：28.0km／L

HYBRID Z（2WD・7人乗り）：27.6km／L

HYBRID Z（E-Four・5人乗り）：24.8km／L

HYBRID Z（E-Four・7人乗り）：24.8km／L

※燃費はWLTCモード（カタログ値）

【フリード】

AIR（2WD・6人乗り）：16.5km／L

AIR（4WD・6人乗り）：14.5km／L

AIR EX（2WD・6人乗り）：16.4km／L

AIR EX（2WD・7人乗り）：16.3km／L

CROSSTAR（2WD・5人乗り）：16.4km／L

CROSSTAR（2WD・6人乗り）：16.4km／L

e：HEV AIR：（2WD・6人乗り）：25.6km／L

e：HEV AIR：（4WD・6人乗り）：21.3km／L

FREED CROSSTAR スロープ（FF／5人乗り ※車いす乗車時6人乗り）：16.1km／L

FREED CROSSTAR リフトアップシート（助手席・2WD・6人乗り）：ー

e：HEV AIR EX（2WD・6人乗り）：25.4km／L

e：HEV AIR EX（2WD・7人乗り）：25.3km／L

e：HEV CROSSTAR（2WD・5人乗り）：25.5km／L

e：HEV CROSSTAR（2WD・6人乗り）：25.3km／L

e：HEV CROSSTAR スロープ（FF／5人乗り ※車いす乗車時6人乗り）：25.0km／L

※燃費はWLTCモード（カタログ値）

●グレード（価格）

シエンタとフリードは、それぞれ3段階のグレードがあり、ガソリンモデルとハイブリッドモデルから選べます。

また、乗車定員はシエンタは5人もしくは7人、フリードはグレードによって5〜7人乗りを選択可能です。

【シエンタ】

X（2WD・5人乗り）：2,077,900円

X（2WD・7人乗り）：2,117,500円

G（2WD・5人乗り）：2,424,400円

G（2WD・7人乗り）：2,464,000円

Z（2WD・5人乗り）：2,733,500円

Z（2WD・7人乗り）：2,773,100円

HYBRID X（2WD・5人乗り）：2,439,800円

HYBRID X（2WD・7人乗り）：2,479,400円

HYBRID X（E-Four・5人乗り）：2,637,800円

HYBRID X（E-Four・7人乗り）：2,677,400円

HYBRID G（2WD・5人乗り）：2,774,200円

HYBRID G（2WD・7人乗り）：2,814,900円

HYBRID G（E-Four・5人乗り）：2,972,200円

HYBRID G（E-Four・7人乗り）：3,012,900円

HYBRID Z（2WD・5人乗り）：3,083,300円

HYBRID Z（2WD・7人乗り）：3,124,000円

HYBRID Z（E-Four・5人乗り）：3,281,300円

HYBRID Z（E-Four・7人乗り）：3,322,000円

【フリード】

AIR（2WD・6人乗り）：2,623,500円

AIR（4WD・6人乗り）：2,854,500円

AIR EX（2WD・6人乗り）：2,812,700円

AIR EX（2WD・7人乗り）：2,856,700円

CROSSTAR（2WD・5人乗り）：2,928,200円

CROSSTAR（2WD・6人乗り）：2,972,200円

e：HEV AIR：（2WD・6人乗り）：3,022,800円

e：HEV AIR：（4WD・6人乗り）：3,253,800円

FREED CROSSTAR スロープ（FF／5人乗り ※車いす乗車時6人乗り）：3,082,000円

FREED CROSSTAR リフトアップシート（助手席・2WD・6人乗り）：3,100,000円

e：HEV AIR EX（2WD・6人乗り）：3,212,000円

e：HEV AIR EX（2WD・7人乗り）：3,256,000円

e：HEV CROSSTAR（2WD・5人乗り）：3,327,500円

e：HEV CROSSTAR（2WD・6人乗り）：3,371,500円

e：HEV CROSSTAR スロープ（FF／5人乗り ※車いす乗車時6人乗り）：3,445,000円

※CROSSTARは3ナンバー