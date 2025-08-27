活火山の富士山は300年以上噴火していませんが、いつ起きてもおかしくないと言われています。大規模に噴火した場合、火山灰は東京ドーム400杯分にもなるとされ、インフラへの影響は甚大になりそうです。自宅では、やってはいけない行為もあります。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「富士山噴火 NG行為は？」をテーマに解説します。

■内閣府が公表したシミュレーション

藤吉有咲・日本テレビ社会部記者（災害担当）

「8月26日は火山防災の日です。富士山が噴火したら、どのようなことに気をつけて行動すべきかお伝えします」

山崎誠アナウンサー

「噴火した場合にどういったことが考えられるのか。内閣府が公表した、富士山が噴火した場合のシミュレーション動画があります」

動画の音声

「富士山から60キロほど離れた（神奈川・）相模原市付近では、主に直径2ミリ以下の目の粗い火山灰が降ります。砂浜の砂が降ってくるようなイメージです」

「富士山から100キロほど離れた（東京・）新宿では、主に直径0.5ミリ以下の細かな火山灰が降ります。雨が降ると泥のようになり、ぬかるむこともあります」

鈴江奈々アナウンサー

「実際の都市の映像とシミュレーション動画が重なると、よりリアルに想像できますね」

■もし噴火したら…降灰分布予測

山崎アナウンサー

「新宿にも影響が出るということです。富士山の噴火ですが、何年以内にどれくらいの確率で起きるという予測はどうなんでしょうか？」

藤吉記者

「明確な予測というものはないんです。ただ、富士山は300年以上噴火していないとはいえ活火山なので、次の噴火はいつ起きてもおかしくないとされています。富士山の火山灰がどのくらいの範囲に降ってくるのか、一例を見ていきます」

「内閣府によると、富士山に近い場所では50センチ以上、そして神奈川県の県央部である厚木などでは10〜30センチ、東京・新宿では、2〜10センチ積もると想定されています」

瀧口麻衣アナウンサー

「雪でも10センチ積もるとかなり混乱するじゃないですか。火山灰となったらどうなるのか、ちょっと怖いですよね」

藤吉記者

「大規模に噴火した場合、全体だと東京ドーム約400杯分もの火山灰が降るとも言われています。ただ、実際の噴火時には風向きや噴火の規模によって火山灰が降る状況は大きく変わるので、状況に応じた対応が必要となります」

■首都圏で想定される降灰の影響

山崎アナウンサー

「具体的にどういった被害が出てくるのか。まずは交通への影響です。内閣府によると、鉄道は灰が少しでも積もると電車とレールの間で通電不良が起き、運行できなくなります。車も視界不良や火山灰が積もる影響で、安全に走行することができません」

「続いてライフラインですが、電力・通信の面でも、火山灰の影響で停電や通信障害が起きることが想定されています。水道については火山灰で河川の水質が悪化し、処理施設で処理することができなくなり、断水する恐れもあります」

斎藤佑樹キャスター

「もしこういう状況になってしまったら、家にいても大丈夫なものですか？」

藤吉記者

「状況にはよりますが、100キロ程度離れた首都圏など、降ってくる火山灰が30センチ未満の場合、自宅にとどまることが推奨されています」

「外出先にいて、どうしても移動しなければならないという場合もあるかもしれません。そういう時も徒歩しか移動手段がないことも想定しておいた方がいいと思います」

森圭介アナウンサー

「電車や車がなかなか動けなくなる。これは1日や2日で解消するとは到底思えないですし、平日の昼間に起きてしまったら、相当な数の帰宅困難者も予想されますよね」

山崎アナウンサー

「移動手段がなくなるということは、どこかで認識しておかなければなりません。自分だけではなくて（周りの）人も、そして街じゅうが混乱するということは頭の中に入れていく必要があるかもしれません」

■火山灰が降ってきた時はどうする？

山崎アナウンサー

「火山灰が降ってきた時にどうすべきか。さまざまなギモンを解消していきたいと思います。連日暑さが続いているこの時期に欠かせないエアコンですが、火山灰が降ってきた時に使っていいのかどうか」

藤吉記者

「今の時期とても重要だと思いますが、内閣府などによると、エアコンを使ってはいけないということはありません。ただ、室外機が灰で目詰まりする可能性があるため、カバーをかけるなどの対策が必要です」

山崎アナウンサー

「実際にこういったことが起きて、詰まってしまって使えないとなると、かなり厳しい状況になりますからね。続いてマスクについて。やむを得ず外に出る時、マスクは一般的な不織布のものでいいのかどうか」

藤吉記者

「火山灰は粒子が細かく、大量に吸い込むと鼻や喉などに異常が出る恐れがあります。防じんマスクなど密着性の高いものを使う、防じんゴーグルなどで目を守る必要もあります。コンタクトレンズは角膜を傷つける恐れがあるので、使わずにメガネをかけてください」

森アナウンサー

「外に出る場合はコンタクトレンズはつけて出られる状態ではないということなんでしょうし、防じんマスクや防じんゴーグルは家に…（ありますか？）」

斎藤キャスター

「ちゃんと買っておかないとな、と思いました」

森アナウンサー

「準備しておかないといけないのかもしれないですね」

■積もった灰はどう処理する？

山崎アナウンサー

「実際に火山灰が降ってきて、ベランダや家の周りに灰が積もった時、どうしたらいいのでしょうか？」

藤吉記者

「火山灰は雪と違って自然にはなくならないため、処理するにはほうきで掃いて袋に入れる作業が必要になってきます。集めた灰をどうするかは、自治体の指示に従ってください」

「ここではやってはいけないのが、水に流すという行為です。火山灰は水を含むと固まるので、下水管が詰まる可能性があります」

斎藤キャスター

「北海道によく行きます。雪は溶けて流れますが、火山灰はそういうわけにはいかないですもんね」

森アナウンサー

「集合住宅で1つの家が（火山灰を）流してしまって、建物全体に被害が（及ぶ）ということもあるので、知っておかなきゃいけないですよね」

鈴江アナウンサー

「みんなが守らないといけないですよね」

山崎アナウンサー

「水で流さず、それぞれ自治体の指示に従うようにということです。そして、懸念される火山灰の影響が最も長い場合、最長でどの程度続くのでしょうか？」

藤吉記者

「噴火の予測は非常に難しいので一概には言えませんが、江戸時代に噴火した時には約2週間噴火が続いたとされています。そのため1週間、可能であれば2週間分の備蓄を行うことが望ましいとされています」

鈴江アナウンサー

「300年前の噴火は誰も経験していないので、いろんな想定が必要ですね」

藤吉記者

「300年以上富士山は噴火していないので、実際にどうなるのかを予測するのは非常に困難です。ただ、これをきっかけに最悪の場合はどうなるのかを知っておくことが重要だと思います」

（2025年8月26日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）