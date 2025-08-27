大島優子、第2子出産後初のインスタ更新 近影ショット公開「最高の時間でした」
俳優の大島優子（36）が27日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産後初となる近影を公開した。投稿では、元AKB48の宮澤佐江のファーストライブに足を運び、サプライズ出演したことを報告している。
【写真】第2子出産後初投稿 近影ショットを公開した大島優子
「佐江ちゃんのファーストライヴを観に行かせていただきました。さらには、8月13日がお誕生日だったこともあり、お祝いを兼ねてサプライズ出演もしちゃいました。佐江ちゃん喜んでくれてよかったー」とつづり、久々のステージ登場をファンに明かした。
ライブは宮澤が考案したセットリストで構成され、夏らしい盛り上がりを見せたという。大島は「セトリがおもしろいわ、夏盛り盛りの選曲で清々しいわ、ファンの方の嬉しそうな様子を見れて私も勝手に嬉しくなっちゃうわ、で最高の時間でした」と振り返っている。
さらに、客席では秋元才加と並んで鑑賞した様子も明かし、「隣に座っていたSayaka AkimotoはOvertureがかかるなり、涙して笑って涙してって忙しそうでした笑」とコメント。懐かしい仲間との時間を楽しんだことを伝えた。
大島は「改めてお誕生日おめでとう、そしてファーストライヴお疲れ様でした」とメッセージを添え、宮澤の新たな挑戦を祝福している。今回の投稿は出産後初のSNS更新とあり、ファンからは「久しぶりにSYSの3人が見れて嬉しいです！！！！」「3人とも良い歳の取り方してて、私もこんな風になりたいなって思ってます」などの声が寄せられている。
大島は、21年7月29日に俳優の林遣都（34）との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
