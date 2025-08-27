Photo: にしやまあやか

腰回りやバッグにチャームを付けるスタイルが、最近リバイバルしてますよね。小さなポーチやコインケースは、実用性を兼ね備えた便利なアクセサリーです。

現在、先行販売受付中の超ミニサイズウォレット「ONE」もそのひとつ。紙幣と小銭、さらに鍵1本も収納でき、カラビナで外付けできるデザインは、外出時の手間を減らしながらコーデの差し色にもなる存在感があります。

財布としての機能はもちろん、今の気分を叶えてくれるファッションアイテムとしても優秀だと感じたので、詳しくレビューしていきたいと思います。

腰回りに差し色をプラス

Photo: にしやまあやか

まずは「ONE」のデザインから。

手のひらにすっきり収まるシンプルでコンパクトなフォルムで、パッと見ではとても財布とは思えません。

キャッシュレス時代の最小級ウォレットONE 最新作！全18種から選べます 6,210円 先着30名様限定 早割10%OFF machi-yaで見る

Photo: にしやまあやか

シンプルに大人っぽく持つのも良いですが、カラフルなチャームやポーチと一緒に合わせれば遊び心のあるスタイルに。もちろん、ベルトループだけでなくバッグにも引っ掛けられます。

このご時世にクレカなしなんて！と一瞬驚きますが、よく考えればクレカ情報はスマホに入っている時代。本当に必要な現金だけ持つという割り切りが逆に気持ちいいです。

コインをさっと取り出せる

Photo: にしやまあやか

しかも現金は、ベルトループに取り付けたままでも取り出せるから便利。

このコンパクトさでありながら、コインケースが独立しているのがありがたく、自販機やコインロッカーなど、何かと出番の多いコインもさっと取り出し可能。

収納容量は約10枚と日常生活には十分な量です。

Photo: にしやまあやか

一方お札は、コインケースとは反対側に向かって「ONE」をくるくると広げると現れます。こちらは約9枚収納可能。つまり、1万円のお釣りが全て入るというちょうど良い設計。

現金の出番が少なくなった今、これくらいがまさに求めていた容量かもしれません。

新登場の「鍵収納付きver.」に熱視線

Photo: にしやまあやか

今回のプロジェクトでは、カラビナタイプ、キーリングタイプ、そして鍵収納付きカラビナタイプの3タイプが登場しています。

中でも、今回初登場となるのが、鍵収納付きver.。お手持ちの鍵が直径4mm以上の穴空きで、厚さ3.5mm以上ならば、こちらのタイプが個人的にはおすすめです。コインとお札に加えて、鍵1本を同時に収納できちゃいます。

「ONE」さえあれば手ぶらで外出も夢ではありません。

Photo: にしやまあやか

高品質な国産姫路レザーのおかげで、遊び心はありつつも、大人っぽさも出せる感じが良かったです。カラーやタイプを分けて複数持ちして、その日のスタイルに合わせてチョイスするのも楽しそう。

今なら、下記のクーポン使用で15,000円以上の支援なら2,500円OFF。気になった方はぜひ覗いてみてください。

Photo: にしやまあやか

