¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ïà¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ôá
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬»ÅÀÚ¤ë¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£²£µ¡×¤¬£¹·î£²£°Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£¹£¶£µÇ¯¤Î³«ºÅ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤Ï¡¢à¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ôá¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ê£´£´¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÀèÆü¡¢¡Ö£Â¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î²¤½£¹ñÊÌÂÐ¹³¤Î²ÎÍØº×¡Ö¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëà¥×¡¼¥Á¥óÈÇ²ÎÍØº×á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Á°¡¢£±£¹£¹£´Ç¯¤«¤é£²£°£²£±Ç¯¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢£±£¹£¶£µÇ¯¤«¤é£±£¹£¸£°Ç¯¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìÂ¦½ô¹ñ¤Î²ÎÍØº×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¡¢º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢£Â¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î²Î¼ê¤ÎÊì¿Æ¤ÏÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥«¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢¥ß¥«¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¥¸¥ã¥¯¥½¥ó²È¤Î²ÈÄ¹¥¸¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ì³¤á¤¿¤¿¤á¡¢²»³Ú°ì²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÆÃÍ¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºîÉÊ¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢ÆÈÆÃ¤Î½ö¾ðÀ¤ÈÀûÎ§À¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡£Â¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë»÷¤¿ÍÆ»Ñ¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó²È¤È¤Î¿Æ¤·¤µ¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤Î±£¤·»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²²Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Â¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¼«¿È¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¡£¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢¥¥ë¥®¥¹¥¿¥ó¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
