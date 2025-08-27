◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で２日ぶりにスタメンに名を連ねた。試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、２７日（同２８日）の同戦に登板する大谷について「６人制での登板はピギーバック（継投）ではないので、翔平も理解している。明日は５イニングを投げて、試合を短縮することが重要になる。（前回は）標高の影響などがあったが、明日の午後はよい天気になると聞いているので、よいコンディションでの試合になるだろうから、５イニングをしっかり投げ切ってくれることを期待している」と期待を込めた。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの勝利を狙う。

大谷は２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦が、メジャー通算１０００試合目で二刀流出場。だが、自己ワーストタイ被安打９の４回５失点で今季初黒星を喫した。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行したが、８回に代打が送られて途中交代。試合後には、「しっかりと明日以降も経過を観察しながらやりたい。きちんとケアをして、通常の状態に早く戻れるように努めたい」と話していた。

前日２５日（同２６日）は、世界的人気の韓国アイドルグループ「ＢＴＳ」のＶ（２９）が始球式を務めた本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、３打数ノーヒットに終わり、直近４戦で１安打となっている。だがチームは、３発７得点の「ダイナマイト」打線で快勝。優勝争いではナ西地区２位のパドレスが敗れ、単独首位に返り咲き、地区Ｖマジックを「２９」に減らしていた。