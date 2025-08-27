【ＮＰＢきょうのみどころ】２４年育成ドラフト３位の早川が初先発 勝てば球団初の育成出身投手勝利
☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝東、阪神＝早川
阪神は２７日のＤｅＮＡ戦で２４年育成ドラフト３位の早川が先発する。早川は７月１６日の中日戦（甲子園）でリリーフとして１軍初登板し、今回が２度目の登板となる。育成出身の阪神の新人投手ではすでに今季、工藤が登板しているが、０勝２敗と勝ち星なし。早川が勝てば球団の育成ドラフト入団投手のデビュー年初勝利となる。
阪神の育成ドラフトで入団した投手の新人年の１軍成績は以下の通り。
０９吉岡興志 （登板なし）
１０高田周平 （登板なし）
１１島本浩也 （登板なし）
１８石井将希 （登板なし）
２１岩田将貴 （登板なし）
２２伊藤 稜 （登板なし）
２４松原 快 （登板なし）
２５工藤泰成 １４登板０勝２敗
２５早川太貴 １登板０勝０敗
※工藤と早川は２６日時点
また、阪神はすでに今季新人では伊原が勝利を挙げているが、同一年に２人の新人投手が勝利なら１８年の高橋遥人、谷川昌希以来７年ぶり。首位独走の阪神の育成ドラフト出身ルーキーが２登板目で初勝利なるか。
（その他のカード）
☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝大野、ヤクルト＝ランバート
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、巨人＝森田
☆楽天―ソフトバンク（１８：００・秋田）楽天＝古謝、ソフトバンク＝大津
☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝与座、日本ハム＝山崎
☆オリックス―ロッテ（１８：００・ほっともっと神戸）オリックス＝寺西、ロッテ＝種市
