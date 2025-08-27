☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝東、阪神＝早川

阪神は２７日のＤｅＮＡ戦で２４年育成ドラフト３位の早川が先発する。早川は７月１６日の中日戦（甲子園）でリリーフとして１軍初登板し、今回が２度目の登板となる。育成出身の阪神の新人投手ではすでに今季、工藤が登板しているが、０勝２敗と勝ち星なし。早川が勝てば球団の育成ドラフト入団投手のデビュー年初勝利となる。

阪神の育成ドラフトで入団した投手の新人年の１軍成績は以下の通り。

０９吉岡興志 （登板なし）

１０高田周平 （登板なし）

１１島本浩也 （登板なし）

１８石井将希 （登板なし）

２１岩田将貴 （登板なし）

２２伊藤 稜 （登板なし）

２４松原 快 （登板なし）

２５工藤泰成 １４登板０勝２敗

２５早川太貴 １登板０勝０敗

※工藤と早川は２６日時点

また、阪神はすでに今季新人では伊原が勝利を挙げているが、同一年に２人の新人投手が勝利なら１８年の高橋遥人、谷川昌希以来７年ぶり。首位独走の阪神の育成ドラフト出身ルーキーが２登板目で初勝利なるか。

（その他のカード）

☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝大野、ヤクルト＝ランバート

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、巨人＝森田

☆楽天―ソフトバンク（１８：００・秋田）楽天＝古謝、ソフトバンク＝大津

☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝与座、日本ハム＝山崎

☆オリックス―ロッテ（１８：００・ほっともっと神戸）オリックス＝寺西、ロッテ＝種市

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順