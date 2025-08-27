お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、現在、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。

10日ぶりの投稿となり、「ストーリーズで書いてたけど、ベビバーグちゃん、しばらく突発性発疹で更新が空いてしまいました！」と長男が体調不良だったことを告白。「今はもうすっかり元気になり、またトコトコ歩いて笑顔いっぱいに戻りました」と体調は回復したとし、「またひとつ、母も子も強くなれた気がする」とつづった。

「今日も猛暑日予想で暑い 元々汗かきだけど、妊娠中はなんかずっとうっすら暑くて汗かいてる気がするんだけど同じ人いますか？笑」と妊婦の悩みも。「なのでTシャツ素材でデザイン性あるもの助かる！！抱っこした時にベビバーグの寝心地考えると装飾とかボタン付いたものだと居心地良くないし、でもシンプルTシャツだと今はお腹も目立つので、ペプラムのTシャツありがたや」とデニムにペプラムの白のトップスを合わせた姿を投稿した。

「ちょっとのおでかけでも、最悪の事態を考えて大荷物になっちゃう派なんだけど、いつか荷物少なくする勇気でるかな？笑」と記しつつ、「今日も元気に！がんばりましょうねーー！? #健康第一」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「素敵です」「スーパースタイルの良い妊婦さん」「デニム姿いい」などのコメントが寄せられている。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て結婚。昨年7月には第1子となる男児が誕生。先月、第2子妊娠を発表した。