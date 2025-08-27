国内人口減で沿線事業は先細り

関西の私鉄大手が、海外事業の強化を本格化している。

コロナ禍で鉄道を軸とした沿線の事業に頼る収益構造の脆弱（ぜいじゃく）さが露呈したうえ、想定を上回る速度で沿線人口の減少も進んでいる。培ってきた不動産開発やホテル事業を海外でも展開し、沿線に依存する事業モデルの転換を進める。（佐藤一輝）

近鉄グループホールディングス（ＧＨＤ）は今夏、米国で３か所目となるホテルの建設に着手する。日系企業の進出が多いテキサス州ダラスの近郊で、客室数約２２０室の１３階建てホテルを２０２７年度に開業させる予定だ。

ホテルには日本食レストランを併設し、日本人の出張需要などの取り込みを図る。担当者は「ダラス周辺は米国内でも高い経済成長が期待されており、ホテルの需要も大きい」と話す。

同社は今年３月、将来的に海外で稼ぐ営業利益（本業のもうけ）の割合を沿線地域と同水準にする目標を打ち出した。現在は沿線が７割に対し、海外は２割にとどまる。

海外では不動産事業に加え、国際物流事業にも期待をかける。２４年度に１２９億円だった国際物流の営業利益を３５年度に３００億〜４００億円に伸ばし、運輸（２７０億〜３００億円）を超える規模に育てるとした。

海外に注力するのは、沿線人口の減少で鉄道事業の先細りが避けられないためだ。国立社会保障・人口問題研究所が２３年に発表した将来の人口推計によると、大阪府の人口は５０年に２０年比で１７・８％減少する。東京都（２・５％増）はもちろん、愛知県（１１・５％減）や福岡県（１２・８％減）より減少幅は大きい。

コロナ禍で人流が止まり、沿線の商業施設やホテルも大幅な減収を迫られた。将来の人口減が、沿線で稼ぐ事業モデルにもたらす打撃もあらわになり、「グローバルに事業エリアを広げ、しっかり投資をする」（若井敬・近鉄ＧＨＤ社長）という新たな事業モデルの構築が急務になった。

阪急阪神ホールディングスは、新興市場の東南アジアでの不動産事業に力を入れる。マンションや戸建てといった分譲住宅は今年３月までに、５か国で累計約６・８万戸の販売・開発を手がけた。今年１月にはインドネシア・バリで複合商業施設の一部を取得し、運営に参画した。

同社の海外不動産の事業利益は２４年度に４８億円だったが、４０年度には４５０億円程度まで高める計画だ。嶋田泰夫社長は「いたずらに規模を追うのではなく、しっかり利益を上げられる体質をつくる」と話す。

京阪ホールディングスも、タイでのコンドミニアム開発などを通じ、海外での不動産事業の拡大を図る。