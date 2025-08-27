Marshall½é¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖBromley 750¡×¡£¥Î¥Ö¤ò²ó¤·¤ÆDynamic/Loud¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë
Bromley 750
Marshall Group¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖBromley 750¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï9·î23Æü¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï10·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï174,990±ß¡£
¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µー¥È¤«¤é¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤È¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¡¢2¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¡¢Dynamic/Loud¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Î¥Ö¤òÅëºÜ¡¢²»¤Î¶¯¼å¤È²»¼Á¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊÑ²½¡£¼¼Æâ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÏDynamic¥âー¥É¤Ç¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢²°³°¤Ç¤ÏLoud¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤è¤êÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Ä´À°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈ¼«¤Î¡ÖTrue Stereophonic¡×Á´Êý°Ì¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁõÈ÷¤·¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î´Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëMarshall¤é¤·¤¤³°´Ñ¡£¶âÂ°¤Î¼Á´¶¤ò³è¤«¤·¤¿Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤ä¿åÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥ì¥¶ー¤Î³°Áõ¡¢¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¶âÂ°À½¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æー¥¸¾ÈÌÀ¤âÆâÂ¢¡£¥Þ¥¤¥¯¤È³Ú´ï¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥ó¥Ü¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â2´ðÅëºÜ¤¹¤ë¡£Bluetooth 5.3¤Ë½àµò¤·¡¢¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¢AAC¡¢LC3¤ËÂÐ±þ¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï413¡ß355¡ß652mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï23.9kg¡£ºÇÂç40»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¤â¤Ç¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¼ÖÎØ¤âÆâÂ¢¤·¡¢°ÜÆ°»þ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡£IP54Åùµé¤Ç¡¢¡Ö¾¯¡¹¤Î±«¤äÅ¥¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Denzel Curry¤È¥³¥é¥Ü¡£¡Ö¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëDenzel¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËMarshall ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ëÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥³¥é¥ÜÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Meet The Bromley 750 Party Speaker With Denzel Curry | Marshall | #PartyAnywhere